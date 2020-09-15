Немецкая почта не будет доставлять корреспонденцию по понедельникам

Немецкая почта (Deutsche Post) приняла решение по доставке корреспонденции в частные домохозяйства пять раз в неделю. Этот шаг предпринимается для обеспечения экономии средств. За первое полугодие текущего года значительно снизилось количество почтовых отправлений. Профсоюз связи опасается за сохранение рабочих мест и отвергает предложение, сообщает еженедельник Die Zeit.

Дни доставки в Германии регулируются постановлением о всеобщем почтовом обслуживании, которое в настоящее время обновляется. Профсоюз борется за сохранение шестидневной доставки. "Не должно быть никаких ограничений, - заявила председатель организации Кристина Дальхаус. - Люди желают получать частную почту и по понедельникам".

По словам профсоюзного деятеля, ограничения в области доставки писем приведет не только к ухудшению обслуживания миллионов граждан, но и поставит под угрозу несколько тысяч рабочих мест. Причем, речь идет не только о доставке, но и о почтовых центрах.

В настоящее время почтовая служба ведет переговоры о заработной плате для своих 140 000 сотрудников. На прошлой неделе работники приняли участие в четырехдневных предупредительных забастовках по всей Германии. Профсоюзы требуют повышения зарплаты для занятых на почте на 5,5 процента в течение одного года. Руководство Deutshe Post считает это неприемлемым с учетом кризиса, вызванного пандемией коронавируса.