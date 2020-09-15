На сегодняшний день эвакуированные граждане задолжали правительству 44,3 миллиона, сообщает Die Welt. Еще весной на фоне локдауна дипведомство Германии зафрахтовало 260 чартеров, чтобы привезти на родину 67 тысяч путешественников, застрявших в 65 странах. Их вывозили из самых отдаленных уголков, включая Острова Кука, Вануату и Самоа. Однако эвакуация оказалась не безвозмездной. Она обошлась бюджету в 94 миллиона евро, и половину издержек решено было взыскать с самих пассажиров. Как писала "РГ", граждане начали получать счета по почте еще в конце июня. В зависимости от маршрута тарифы составили от 200 до 1000 евро. "Недаром слетали", - писал по этому поводу Spiegel Online. Издание отмечает, что срок оплаты счетов еще не истек. Но в будущем долги с неплательщиков могут быть взысканы и в принудительном порядке.