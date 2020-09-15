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Немецкие туристы, вывезенные из-за рубежа в разгар пандемии, не спешат расплачиваться с государством. Согласно отчету МИД ФРГ, они вернули в казну менее трех миллионов евро.

На сегодняшний день эвакуированные граждане задолжали правительству 44,3 миллиона, сообщает Die Welt. Еще весной на фоне локдауна дипведомство Германии зафрахтовало 260 чартеров, чтобы привезти на родину 67 тысяч путешественников, застрявших в 65 странах. Их вывозили из самых отдаленных уголков, включая Острова Кука, Вануату и Самоа. Однако эвакуация оказалась не безвозмездной. Она обошлась бюджету в 94 миллиона евро, и половину издержек решено было взыскать с самих пассажиров. Как писала "РГ", граждане начали получать счета по почте еще в конце июня. В зависимости от маршрута тарифы составили от 200 до 1000 евро. "Недаром слетали", - писал по этому поводу Spiegel Online. Издание отмечает, что срок оплаты счетов еще не истек. Но в будущем долги с неплательщиков могут быть взысканы и в принудительном порядке.

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