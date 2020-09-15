Николай Патрушев рассказал коллегам из стран ШОС про новые угрозы

Традиционная ежегодная встреча секретарей Совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества прошла в этом году в нетрадиционном онлайн-формате.

В этом году председательствует в ШОС Россия, поэтому встреча, хоть и по видеосвязи, прошла в Москве. На правах хозяина основной тон переговорам высоких представителей, курирующих в своих странах вопросы безопасности, задал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Начал он, естественно, с итогов борьбы с пандемией, после которой сразу перешел к актуальной политической повестке. "Пандемия коронавирусной инфекции не только создала непосредственную угрозу жизни и здоровью людей по всему миру и дестабилизировала международную экономику, но и послужила существенному усилению целого ряда вызовов, напрямую угрожающих ШОС", - заявил Николай Патрушев своим коллегам. При этом, по его словам, приходится констатировать, что даже в условиях пандемии и в преддверии ноябрьских выборов в США американцы и их союзники не прекращают попыток навязать свое видение будущего мирового порядка. Этот порядок, по мнению секретаря СБ РФ, основан на неких, только им одним известных, правилах. В то же время декларированная США помощь в эпидемиологической сфере, по мнению секретаря СБ РФ, - это только предлог для сбора биологических данных и анализа ситуации в регионах. По его информации, американцы активно изучают устойчивость систем здравоохранения членов ШОС к инфекционным болезням, средствам их лечения и профилактики. А получаемые штаммы возбудителей местных инфекций могут быть использованы для создания биологического оружия, способного избирательно поражать отдельные этнические группы.

США активно изучают устойчивость систем здравоохранения ШОС к инфекционным болезням

Не обошел вниманием Патрушев и противоракетную тему. "Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны - яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - сказал он.

По мнению Патрушева, эти действия США могут привести к катастрофическим последствиям не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира, а человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений.