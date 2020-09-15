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15.09.2020 14:25
Рубрика: В мире

Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране

Текст: Александр Саможнев

Новая Зеландия снимет ограничения по коронавирусу 21 сентября по всей стране, за исключением крупнейшего города Окленда, в котором возникла вспышка эпидемии, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. По ее словам, вопрос о карантине администрация рассмотрит на следующей неделе, сообщает Reuters.

Фото: iStock
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Премьер также озвучила, что правительство смягчит требования к физическому расстоянию на самолетах, что является стимулом для компании Air New Zealand. Ранее ограничивали количество пассажиров на авиарейсах.

"Это изменение принесет реальную пользу тем частям страны, которые стремятся увеличить количество посетителей", - заявила Ардерн, которая находится в предвыборной поездке в городе Дунедин. Всеобщие выборы в стране пройдут 17 октября.

Премьер подчеркнула, что население должно соблюдать меры по борьбе коронавирусом. Маски по-прежнему будут обязательными на общественном транспорте. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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