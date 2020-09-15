Новое шасси может стать основой для плавающих систем ПВО и РСЗО

В России создано новое шасси, предназначенное для установки различного вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня.

На проходившем в конце августа Международном военно-технического форуме "Армия-2020" АО "Мытищинский машиностроительный завод" (группа компаний "Калашников") впервые представил свою разработку - колесную машину СККШ-586.

Эта новинка вызвала большой интерес у отечественных и зарубежных специалистов. Дело в том, что в настоящее время у нас в стране никто таких корпусных шасси серийно не производит.

Большим преимуществом данного образца с колесной формулой 8х8 является установка двух мощных водометов, что дает возможность преодолевать вплавь водные преграды.

По данным разработчиков, это шасси при собственном весе в 28 700 кг обладает грузоподъемностью не менее 17 100 кг. Что, по данным ГК "Калашников", позволяет устанавливать на него зенитные ракетные комплексы "Тор-М2К", "Бук", ракетно-пушечные "Панцири" и упомянутые выше РСЗО. При этом полная масса может доходить до 43 200 кг.

Хорошая подвижность обеспечивается многотопливным двигателем мощностью 650 л.с. и автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость по шоссе достигает 80 км/ч. По грунтовым дорогам средняя скорость движения - 30-35 км/ч. Запас хода - 1 000 км.

На борту имеется информационно-управляющая система, следящая за состоянием узлов и агрегатов, отопитель, кондиционер, а также камеры видеонаблюдения.

Корпус машины с бронированными стеклами обеспечивает хорошую защиту от мин, пуль и осколков.

Фото: Илья Максимов / РГ

Ожидается, что разработкой заинтересуются и гражданские заказчики, нуждающиеся в машинах высокой проходимости.