Объем перевозок между Россией и Беларусью восстановится к 2021 году

Возобновление в полной мере транспортного сообщения между Россией и Беларусью приведет в сжатые сроки к восстановлению экономических и гуманитарных связей, считают специалисты. На прежний объем перевозки грузов и пассажиров страны могут выйти уже к началу следующего года.

О восстановлении транспортного сообщения между Россией и Беларусью, приостановленного в условиях пандемии коронавируса, было объявлено накануне по итогам встречи лидеров двух стран.

Россия и Беларусь тесно взаимодействуют в области промышленной кооперации и являются важнейшими рынками для взаимной торговли, отметили в минпромторге. "Республика Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ по объему товарооборота с Россией. В свою очередь, Россия является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте республики со всеми странами мира стабильно составляет около 50%", - пояснили "РГ" в министерстве. В Беларуси действуют более 2300 компаний с участием российского капитала, а в России работают 45 совместных сборочных российско-белорусских предприятий, а также 117 компаний с участием белорусского капитала.

Не удивительно, что до пандемии транспортное сообщение между Россией и Беларусью ничем не отличалось от сообщения между регионами России, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Из одной страны в другую идет сырье или комплектующие, а в соседнем государстве вырабатывают готовую продукцию или собирают машины, добавляет старший научный сотрудник института стран СНГ Юрий Баранчик. Очень важен и транзит. Между двумя странами всегда был серьезный контейнерный поток грузов с высокой степенью обработки, это машины, станки, оборудование, а также продовольственные товары, отмечает Блинкин.

В Беларуси действует более двух тысяч предприятий с участием российского капитала

Пассажиропоток между двумя странами составляет около 2,5 млн человек в год. Значительная доля пассажиров приходится на граждан Беларуси, которые работали в России. Их численность оценивается в 400-600 тысяч человек, говорит Баранчик. В РЖД "РГ" подтвердили прежнее заявление о том, что готовы пустить поезда в Беларусь в течение трех дней после того, как будет принято решение правительства России.