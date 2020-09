Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Жюри Букеровской премии объявило сегодня имена финалистов, которые поборются за главный приз. По уже сложившейся в последние месяцы традиции шорт-лист был объявлен во время онлайн пресс-конференции членов жюри.

Список претендентов на Букеровскую премию для многих стал неожиданностью. В нем не оказалось ни двукратного лауреата премии британки Хилари Мэнтел, ни обладательницы Пулитцеровской премии американки Энн Тайлер.

Зато из шести финалистов трое авторов вышли из США - это Дайан Кук "The New Wilderness" ("Новая глухомань"), Эвнил Доши "Burnt Sugar" ("Жженый сахар"), Брэндон Тейлор "Real Life" ("Реальная действительность"). Еще два претендента имеют двойное гражданство - Дуглас Стюарт (Шотландия и США) с романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн") и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King ("Король теней"). Также в списке Цици Дангарембга из Зимбабве со своей книгой "This Mournable Body" ("Тело для оплакивания").

На Букеровскую премию в этом году претендовали 162 произведения, опубликованные в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года. В конце июля был объявлен длинный список, в которой вошли 13 авторов, теперь же осталось всего шесть претендентов на главный денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (64 тысячи долларов). Имя победителя назовут в октябре.