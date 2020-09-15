Опрос: Все больше граждан считают Россию великой державой

Более трети наших граждан (37%) считают, что Россия остается великой державой. В 2013 году такого мнения придерживались лишь 10% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, еще 29% россиян отмечают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет.

Почти половина опрошенных (44%) говорят, что Россия должна стремиться войти в десятку экономически развитых и политически влиятельных государств. Чаще такое мнение высказывала молодежь - 18-24 лет (51%) и 25-34 лет (50%). Среди целей респонденты также называли благосостояние, развитие социальной политики и улучшение жизни населения, мирные отношения с другими странами, поддержку бизнеса.

При этом все меньше людей думают, что Россия должна вернуть статус "супердержавы", который был у СССР. С 2014 года этот показатель упал на 11 пунктов до 31%.