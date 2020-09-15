Oracle подтвердила покупку TikTok

Oracle официально подтвердила покупку американского сегмента TikTok. Об этом сообщает CNBC.

Компания подтвердила, что собирается стать доверенным поставщиком технологий для китайской корпорации в Америке. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что крайний срок принятия решения по сделке - 20 сентября. "Я знаю, что некоторые называли в качестве срока 15 сентября, но в президентском распоряжении указано 20 сентября".

Кроме того, Мнучин добавил, что в случае с TikTok на первом месте для США будут вопросы национальной безопасности. "Технология, которая используется на смартфонах американцев, должна быть безопасной и не приводить к искажению данных", - добавил он.

В понедельник стало известно, что владелец TikTok отказался продавать американский бизнес компании корпорации Microsoft. Кроме редмондцев, в сделке был также заинтересован крупнейший гипермаркет Walmart и планировал объединить свои усилия с Microsoft.