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15.09.2020 10:43
Рубрика: Экономика

Oracle подтвердила покупку TikTok

Текст: Иван Черноусов
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

Oracle официально подтвердила покупку американского сегмента TikTok. Об этом сообщает CNBC.

TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе

Компания подтвердила, что собирается стать доверенным поставщиком технологий для китайской корпорации в Америке. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что крайний срок принятия решения по сделке - 20 сентября. "Я знаю, что некоторые называли в качестве срока 15 сентября, но в президентском распоряжении указано 20 сентября".

Кроме того, Мнучин добавил, что в случае с TikTok на первом месте для США будут вопросы национальной безопасности. "Технология, которая используется на смартфонах американцев, должна быть безопасной и не приводить к искажению данных", - добавил он.

В понедельник стало известно, что владелец TikTok отказался продавать американский бизнес компании корпорации Microsoft. Кроме редмондцев, в сделке был также заинтересован крупнейший гипермаркет Walmart и планировал объединить свои усилия с Microsoft.

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