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14.09.2020 19:29
Рубрика: Digital

Обездоленные и безутечные

TikTok отказалась продаваться Microsoft
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Компания ByteDance, которая владеет TikTok, отказалась продавать американский сегмент соцсети компании Microsoft. Как сообщает Reuters, в качестве покупателя китайская корпорация выбрала Oracle.

"ByteDance сегодня уведомила нас о том, что они не продадут Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы в сфере безопасности оказались бы под защитой", - говорится в заявлении Microsoft.

TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе

Китайская ИТ-компания надеется, что сделка с Oracle поможет TikTok избежать блокировки соцсети в США. Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление данными пользователей TikTok в США, утверждает Reuters. Также американская компания ведет переговоры о покупке доли в американском бизнесе TikTok. "Больше всего американские власти боятся технологического шпионажа, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Им нужно быть уверенными, что никаких утечек данных не происходит".

По мнению эксперта, ByteDance планирует разместить свою инфраструктуру так, чтобы Америка смогла понять, какие данные будут передаваться и иметь над ними контроль. "Речь идет об аналоге российского законодательства по переносу данных пользователей США на сервера местной компании. Таким образом, у президента Трампа будут основания говорить, что у США под контролем все собираемые данные", - утверждает Зыков.

Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, считает, что если сделка между Oracle и ByteDance не завершится в указанный Дональдом Трампом срок (ультиматум президента США истекает 15 сентября, после чего переговоры между американскими корпорациями и китайскими владельцами соцсети должны быть завершены. - "РГ"), то TikTok грозит блокировка. "Социальную сеть будут показательно блокировать, - говорит он. - Но так как люди знают, что такое VPN и как им пользоваться, блокировка не станет большой проблемой".

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