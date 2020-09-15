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15.09.2020 14:11
Рубрика: Власть

Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США

Текст: Иван Егоров

Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны - яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил сегодня во время онлайн-встречи секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: Lance Cheung /wikimedia.org
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"Между тем твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Он обратил внимание коллег по ШОС и на другой важный момент - стремление американцев развернуть перспективные ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Патрушева, эти действия США могут привести к катастрофическим последствиям не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира. "Человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений", - отметил он.

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