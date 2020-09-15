Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия

"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии и в преддверии ноябрьских выборов в США американцы и их союзники не прекращают попыток навязать свое видение будущего мирового порядка, основанного на неких только им одним известных правилах", - заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на ежегодной встрече с коллегами из ШОС.

По его словам, нарастает конфронтация, недобросовестная конкуренция, усиливается политическое давление, вводятся экономические санкции против стран, проводящих независимый внешнеполитический курс. При этом, по мнению секретаря СБ РФ, декларированная США помощь в эпидемиологической сфере - это только предлог для сбора биологических данных и анализа ситуации в регионах. По его данным, американцы активно изучают устойчивость систем здравоохранения членов ШОС к инфекционным болезням, средствам их лечения и профилактики.

Как отметил секретарь российского Совбеза, получаемые штаммы возбудителей местных инфекций могут быть использованы для создания биологического оружия, способного избирательно поражать отдельные этнические группы.