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15.09.2020 14:09
Рубрика: Власть

Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия

Текст: Иван Егоров

"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии и в преддверии ноябрьских выборов в США американцы и их союзники не прекращают попыток навязать свое видение будущего мирового порядка, основанного на неких только им одним известных правилах", - заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на ежегодной встрече с коллегами из ШОС.

Фото: AFP/MAL FAIRCLOUGH
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По его словам, нарастает конфронтация, недобросовестная конкуренция, усиливается политическое давление, вводятся экономические санкции против стран, проводящих независимый внешнеполитический курс. При этом, по мнению секретаря СБ РФ, декларированная США помощь в эпидемиологической сфере - это только предлог для сбора биологических данных и анализа ситуации в регионах. По его данным, американцы активно изучают устойчивость систем здравоохранения членов ШОС к инфекционным болезням, средствам их лечения и профилактики.

Как отметил секретарь российского Совбеза, получаемые штаммы возбудителей местных инфекций могут быть использованы для создания биологического оружия, способного избирательно поражать отдельные этнические группы.

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