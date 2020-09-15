В понедельник в Сочи прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Об их итогах журналистам рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Переговоры продолжались четыре часа. Общение шло с глазу на глаз, но встрече предшествовали обстоятельные переговоры - и Мишустин был в Минске, и в Россию приезжали представители белорусских ведомств. Так что лидеры основывали разговор на скрупулезной работе двух сторон, сообщил журналистам Дмитрий Песков. В первую очередь Путин и Лукашенко говорили о торгово-экономических связях и промышленной кооперации, ведь товарооборот сократился на 21 процент. Как сообщил Песков, договорились активизировать работу межправкомиссии, работу по линии ведомств и предприятий ключевых отраслей. Будут поручения главам министерств и ведомств и руководству ключевых отраслей вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты.

Главы государств также условились продолжить работу по подготовке форума регионов. Есть планы о проведении его в конце сентября. Отдельно президенты остановились на участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины от коронавируса. По словам Пескова, Путин дал указание по подготовке первой партии поставок для республики.

Владимир Путин перед началом переговоров объявил, что Минск получит кредит 1,5 млрд долларов. Комментируя эту информацию, представитель Кремля уточнил, что часть будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике, подчеркнул он. Путин и Лукашенко условились поручить подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью, объявил Песков. Также обсуждались вопросы поставок энергоносителей. На вопрос о том, какой результат, Песков ответил: "Конструктивный".