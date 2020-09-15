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15.09.2020 21:49
Рубрика: Общество

Тайна притяжения Божьей Матери

Почему в России всегда особо почитали Богородицу
Текст: Мария Городова
Российская газета - Неделя № 208(8262)
День Рождества Богородицы, то есть день в честь Ее Рождения, который мы отмечаем 21 сентября, в народном сознании всегда считался великим праздником - в России с благоговением почитали Мать Христа и всегда надеялись, уповали на Ее заступничество. Но почему наши предки воспринимали Матерь Божью так личностно? Отчего в самые тревожные моменты жизни они в отчаянии с мольбой обращались к Богородице? Откуда ощущение, что Она поможет, заступится? Что наши проблемы, наша немощь, страх, тоска и боль получат утешение, а мы обретем опору в Ее милосердной любви?
Встреча Иоакима и Анны, узнавших, что станут родителями. Джотто. 1305 г. Фото: wikipedia Встреча Иоакима и Анны, узнавших, что станут родителями. Джотто. 1305 г. Фото: wikipedia
Встреча Иоакима и Анны, узнавших, что станут родителями. Джотто. 1305 г. Фото: wikipedia

Против стихий и нашествий

Даже беглый взгляд на историю страны объясняет, в чем тут дело. Отправляясь из Кремля на Мамая, московский князь Дмитрий Иванович, прозванный позже Донской, вместе с войском проходит мимо церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Симонове - любимого храма князя и княгини, там в этот тревожный час звучат молебны о победе. А потом, накануне решающего боя, войско молится перед иконой Богородицы. Да и сам факт того, что день жесточайшего сражения выпал на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, был для русских дружин знаком: Божья Матерь не оставит наших воинов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Или вот другой великий полководец, генералиссимус Суворов. Свой легендарный, невероятный, потрясший всю Европу Швейцарский поход он не случайно начал в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Несмотря на предательство австрийцев, "рев стихий", "неприступные горы, пропасти и ущелья, готовые поглотить каждого", "все опасности, все трудности были преодолены". Семидесятилетний больной генералиссимус не только вывел из окружения армию, но и нанес мощнейший удар французам, "одержав верх над самой природой". Клаузевиц, прусский военачальник, считал Швейцарский поход Суворова чудом. Сам Александр Васильевич был убежден: без помощи Божьей - никуда, на Богородицу уповал особо. Называл Россию Ее Домом, солдат учил молитве, "без коей оружия не обнажать, ружья не заряжать": "Пресвятая Богородице, спаси нас! Святителю Николае Чудотворче моли Бога о нас!" Два столпа побед: военная выучка и вера в Бога. В честь Рождества Богородицы и Суворов ставит храм в селе Рождествено (Мытищи).

Вымоленный ребенок

Но что за событие отмечает Церковь 21 сентября? Священное предание бережно доносит до нас сведения о земной жизни Божьей Матери. Согласно ему Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны из Назарета. Иоаким происходил из рода царя Давида, именно из этого рода, по пророчествам, должен был прийти в наш мир Спаситель, Мессия.

Но Иоаким и Анна были женаты двадцать лет, а детей так и не имели. Когда однажды Иоаким пришел в Иерусалим на праздник и принес в храм жертву, первосвященник публично ее отверг: бесплодие в те времена считалось знаком Божьей немилости, наказанием за грехи. Снедаемый болью и стыдом, праведный Иоаким с горечью удалился из храма и не осмелился возвращаться домой. Решил уйти к пастухам и там в посте и молитве провел сорок дней, моля Господа о том, чтобы Тот смилостивился, послал им с Анной ребенка.

Мы все нуждаемся в милосердной любви, когда нас любят такими, какие мы есть

До Анны дошли вести о том, что произошло в Иерусалимском храме, и она, опечаленная, тоже молит Бога, чтобы Он даровал ребенка, дает обет, обещая посвятить дитя Господу. Анна вложила в молитву всю свою душу, и, когда она закончила молиться, перед ней предстал Ангел Божий со словами: "Твоя молитва услышана: вопли прошли через облака, слезы упали пред Престолом Господа. Ты родишь дочь благословенную, высшую из всех дочерей земных. Через Нее будет даровано спасение всему миру и наречется Она Марией". Мария на древнееврейском означает "возвышенная", "превознесенная", но, одновременно, имя одного корня с выражением "горькая вода", то есть слезы.

Помня про свой обет, Иоаким и Анна посвящают ребенка Богу.

Когда и как молиться Богородице

В одном из церковных песнопений Богородицу называют таинственной лестницей, по которой стосковавшееся человечество восходило на небо. Дева Мария была связью между Богом и людьми: благоволением Бога к людям и дерзновением людей к Богу. Дева Мария рождена в нашем мире, но в Ней осуществилась святость, доступная человечеству даже и после грехопадения. Отсюда эпитеты - Всенепорочная, Пресвятая.

А праздник Рождества Богородицы - праздник вселенской радости, не случайно в этот день в храмах поют: "Рождение Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей Вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды - Христос Бог наш. Он снял проклятие и дал благословение; Он уничтожил смерть и даровал нам вечную жизнь". Вера в заступничество Божьей Матери в России всегда была так крепка, что ни одно важное дело не начинали без молитв к Царице Небесной. Почти любой богородичный праздник или праздник конкретной иконы Божьей Матери связан с фактами спасения народа - от смут, голода, эпидемий, вражеских нашествий, пожаров. А святым богоотцам Иоакиму и Анне бесплодные пары издревле молятся о даровании ребенка.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Один из церковных писателей конца XVIII века так объяснял чувства к Богородице: бывают минуты в нашей жизни, когда мы не смеем обращаться к Богу. И вот в эти моменты тоски, сомнения, горя мы находим благую Утешительницу в Матери Божьей. Ее мы не боимся. Мы знаем, что Она ("Ее тихая святыня", как говорит писатель) не отвернется от нас, в каких бы язвах, из каких бы позорных пропастей греха мы бы к Ней ни пришли. Мы все нуждаемся во всепрощающей любви, когда нас любят не за то, что мы хорошие, а просто за то, что мы есть. Мы жаждем, чтобы нашлось сердце, способное сострадать нам, понять и принять нас, какими бы мы ни были. Поэтому почитание Богородицы так же естественно, как естественна потребность человеческой души в материнской любви, заботе, ласке. Поэтому Богородицу называют в молитвах "Всемилостивая Заступница, Утешительница, Покровительница, Ходатаица (т. е. ходатайствующая за нас перед Господом), Предстательница (т. е. предстающая за нас перед Богом), Исцелительница".

И хотя установка "вот эта икона помогает в таком-то случае" не совсем верна - молясь, мы обращаемся не к изображению, а первообразу, к Богородице, - сложился определенный опыт. Он отражен и в молитвах к иконам: "Казанскую" просят о прозрении - физическом и духовном. А еще ей молятся при "иноплеменных нашествиях", как и "Донской", "Смоленской", "Владимирской" иконам.

Образу "Всех скорбящих Радость" - в скорбях, бедах. Зафиксированы случаи помощи иконы "Неупиваемая Чаша" при алкоголизме и наркомании. Образ "Всецарицы" был известен как помогающий от эпидемий, от чумы, но сейчас на нее надеются при онкологии. Есть иконы "Целительница", "Помощница в родах", "Млекопитательница", "Прибавление ума", "Скоропослушница", "Всех скорбящих Радость", "Утоли мои печали", "Умягчение злых сердец", "Взыскание погибших", "Нечаянная Радость", "Спорительница хлебов", "Живоносный источник", "Спасительница утопающих" - это про грех, а не про воду! В дореволюционном справочнике я насчитала более 250 чудотворных образов. Строго зафиксированные эпизоды помощи по молитве перед этими иконами открывают перед нами целый пласт жизни народа.

Пишите Марии Городовой: pisma-maria@mail.ru
Общество Религия

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