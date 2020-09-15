Почему в СНГ изменили подходы к инновационным проектам

Динамичное ускорение научного прогресса и желание достичь результатов при оптимальной издержке ресурсов и времени предлагает межгосударственная программа инновационного сотрудничества на пространстве Содружества.

Эта идея была сформулирована на заседании экономического совета СНГ председателем комитета по науке и технологиям Беларуси (ГКНТ) Александром Шумилиным, которое состоялось в режиме видеоконференции.

По его предложению, которое излагает 15 сентября БЕЛТА, в программе, рассчитанной на ближайшие десять лет, предусматривается возможность приступать к реализации проектов с участием на стартовом этапе только двух участников, но с дальнейшим присоединением и других заинтересованных стран.

При этом, пояснил он, выполнение новой программы будет осуществляться путем разработки и утверждения комплексных планов мероприятий по ее реализации сроком на пять лет, которые будут содержать конкретные инициативы, мероприятия и проекты с указанием ответственных исполнителей, объемов, источников финансирования, а также сроков их выполнения.

Во-первых, полагает Шумилин, "основными результатами такой программы станет увеличение числа прорывных технологий и перспективных разработок, а также организация масштабных наукоемких и конкурентоспособных производств в рамках общего инновационного пространства Содружества".

А во-вторых, пояснил он, проект составлен с учетом требований современной теории прогнозирования и стратегического планирования в рамках межгосударственного инновационного сотрудничества. Над проектом программы работала межгосударственная рабочая группа, сформированная в конце прошлого года, в состав которой вошли эксперты в области научной и инновационной деятельности от стран СНГ, а также представители Россотрудничества, фонда "Сколково" и Исполнительного комитета СНГ.

В ближайшее время, уточняет агентство, проект программы планируется внести на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.