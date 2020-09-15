Около пяти тысяч учителей не вернулись в польские школы в начале нового учебного года. Подсчеты, проведенные профсоюзом работников сферы образования, показывают, что число педагогов, которые воспользовались возможностью не выходить на работу, значительно выше, чем было прежде.

"Уже в июне к нам начали поступать данные о том, что учителя увольняются", - рассказала телеканалу TVN24 пресс-секретарь профсоюза Магдалена Кашуланис. По данным телеканала, только в столичном регионе в школах остаются открытыми 1008 вакансий. Больше всего учителей - 66,01 процента - боятся заразиться коронавирусом: в Польше не планируется обязательное бесплатное тестирование учителей на COVID -19. Еще 22,66 процента опрошенных пугают хаос и неопределенность, возникающие из-за того, что школам приходится приспосабливаться к новым условиям. Более 20 процентов респондентов отталкивает низкий уровень гигиены в школах, а 13,9 процента - новый режим работы.