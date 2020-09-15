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Рубрика: В мире

Politico заметила российские Миг-29 в предвыборной рекламе Трампа

Истребитель Миг-29. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Истребитель Миг-29. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Истребитель Миг-29. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам, фотографию с изображением российских самолетов и автоматов. Такую информацию в понедельник распространила газета Politico.

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Речь идет о рекламе в интернете, которая демонстрировалась американским пользователям в период с 8 по 12 сентября, пишет ТАСС. На ней были изображены несколько силуэтов военных с оружием, а на фоне - три пролетающих самолета. Надпись гласила: "Поддержите наши войска".

Издание опросило ряд экспертов, и выяснилось, что на рекламной фотографии вовсе не американские самолеты, а Миг-29 российского производства, при этом в руках у солдат - автоматы АК-74. Politico считает, что для рекламного изображения была взята стоковая фотография из интернета.

Это не первый подобный казус. Так, в прошлом году Трам выступил перед студентами на фоне "герба России". Во время речи президента на экране за ним появилась печать. На первый взгляд она была похожа на настоящую, однако при более внимательном изучении можно было заметить, что она изменена. Вместо орла с одной головой был изображен двуглавый орел - как на российском гербе, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа. Позже некоммерческая организация Turning Point, устроившая скандальное мероприятие, объяснила причины произошедшего.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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