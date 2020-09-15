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15.09.2020 12:31
Рубрика: Общество

Попова: Переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней

Текст: Ирина Невинная
Россия оказалась на 106-м месте в мире по уровню смертности от COVID-19 и на 40-м месте по заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, выступая на заседании Президиума РАН.

Пандемия коронавируса в мире и в России "развивается и будет развиваться" и, судя по динамике, в ближайшее время элиминации инфекции ожидать не приходится. "Текущая ситуация не оставляет нам надежд на то, что все пройдет само собой", - сказала Попова.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Попова рассказала о некоторых факторах, которые влияют на распространение инфекции.

Так, человек, уже перенесший коронавирусную инфекцию, может, по ее словам, выделять вирус до 90 дней после выздоровления. Такие данные публиковались за рубежом, но аналогичные выводы сделаны и по результатам исследований в России.

"Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова.

Причем, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии. То есть, по сути, выздоровевшие люди могут оставаться источниками инфицирования для других.

Специалисты пока не знают, каковы отдаленные последствия перенесенной коронавирусной инфекции и надолго ли формируется иммунитет к ней. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, прошло еще слишком мало времени.

"Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, поэтому не можем судить об отдаленных последствиях. Также мы не знаем продолжительности иммунитета, определяющего защиту от коронавируса", - пояснила Попова.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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При этом, по ее мнению, доказанных повторных случаев заболевания коронавирусом (после уже перенесенного ранее заболевания) ни в России, ни в мире нет. "Четко доказанных повторных случаев, кроме единичных при нарушениях в иммунной системе, не показано в мире, это правда. Таких статистических данных в России тоже нет", - подчеркнула Попова.

Она пояснила, что при проверке тех случаев, о которых сообщалось в прессе, выяснялось, что либо первичное заболевание не было связано с заражением именно коронавирусом, либо, наоборот, повторно человек заразился другой инфекцией.

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