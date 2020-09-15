Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, одна из которых уже прошла клинические испытания. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на презентацию главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций ", - говорится в презентации к выступлению главы ведомства на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".
Там также говорится, что одна вакцина уже прошла клинические испытания на добровольцах, а центр "Вектор" на своем производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.