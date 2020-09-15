Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19

Новости

Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
В США раскрыли подробности модернизации бомбардировщика B-52 10:47
Oracle подтвердила покупку TikTok 10:43
Жилищные сертификаты получат 219 семей, не покинувших закрытые поселки 10:33
Вице-премьер напомнил о выплатах школьникам, занятым в IT 10:21
Синоптики: Москву накроет "пузырь" полярного холода 10:00
BMW удвоил производство аккумуляторов для собственных электромобилей 10:00
Национальная система велосипедных маршрутов появится в России 09:53
Эксперт назвала причину появления осенней хандры 09:45
В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса 09:44
Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Беларуси 09:38
В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах 09:28
Москва выставила на торги пять земельных участков 09:21
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных 09:20
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Обнаружен новый вид золотистых тропических клопов 09:08
В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот 09:02
В Удмуртии по факту ДТП с шестью погибшими завели дело 08:57
В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей 08:14
Каракас обвинил американца в попытке организации теракта 07:49
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки" 07:45
В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет 07:42
Гол Дениса Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
15.09.2020 10:57
Рубрика: Общество

Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, одна из которых уже прошла клинические испытания. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на презентацию главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций ", - говорится в презентации к выступлению главы ведомства на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".

Там также говорится, что одна вакцина уже прошла клинические испытания на добровольцах, а центр "Вектор" на своем производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.

Разработанная "Вектором" вакцина от COVID-19 ожидается в ноябре
Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году