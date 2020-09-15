Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19

"В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций ", - говорится в презентации к выступлению главы ведомства на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".

Там также говорится, что одна вакцина уже прошла клинические испытания на добровольцах, а центр "Вектор" на своем производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.