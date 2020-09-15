На Ставрополье готовятся реализовать программу переобучения востребованным специальностям тех, кто пострадал от распространения коронавирусной инфекции. В ее рамках можно будет повысить квалификацию или с нуля освоить новую профессию.

Инициатива принадлежит минпросвещения России и Союзу "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". В крае участникам программы на выбор предоставят 31 специальность, причем они очень разноплановые, так что желающий освоить новую профессию сможет подыскать именно то, что ему больше подходит. Есть возможность выучиться на повара, сварщика, инженерного дизайнера CAD или ветеринара. А тот, кто захочет стать предпринимателем, узнает, как начать свое дело.

Сейчас готовится региональный документ, в котором пропишут критерии отбора участников программы, пока же идет этап регистрации желающих. Как рассказала корреспонденту "РГ" директор Института дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета Ольга Лисова, для кого она предназначена, уже известно.

- Будет три категории слушателей. В первую попадут выпускники 2020 года всех образовательных учреждений - школ, ссузов и вузов. Вторая - граждане, находящиеся на грани увольнения. Третья - граждане, которые зарегистрированы как ищущие работу, но не имеют статуса безработного, - пояснила Лисова. - То есть те, кто получают пособие как безработные, не могут принять участие в этой программе.

В региональный перечень включили профессии, по которым больше всего вакансий, и специальности, востребованные среди работодателей именно Ставрополья. Обучение будет полностью бесплатным, оно финансируется из федерального бюджета.

Краю выделили квоту на 2100 человек. Освоить новые профессии они смогут в 10 учебных центрах: Ставропольском государственном аграрном университете, Северо-Кавказском федеральном университете, его филиале в Пятигорске и колледжах на разных территориях региона. Вошли в программу те учреждения, которые подали заявку на конкурс и выиграли.

- Как только региональный документ выйдет, мы сможем начать курс лекций. Сейчас собираем группы, проверяем потенциальных слушателей. Все программы уже обкатаны, они не наугад выбраны. Образовательные учреждения заявили именно те компетенции, по которым у них уже есть наработки. Обязательное требование - наличие материально-технической базы, которая должна соответствовать стандартам программы, - подчеркнула Ольга Лисова.

Кстати, переобучение необязательно проходить в своем регионе. Некоторые ставропольцы зарегистрировались на площадках других субъектов, чтобы получить специальности, которые в крае не представлены. Правда, это возможно сделать только в том случае, если профессии можно обучить дистанционно.

На данный момент самой большой популярностью у желающих переквалифицироваться пользуются такие компетенции, как веб-дизайн и администрирование отеля. Есть спрос и на сложные специальности - сетевое системное администрирование и изготовление прототипов.

Двум программам из 31 обучит Северо-Кавказский федеральный университет: "Веб-дизайн и разработка" и "Электроника". Первая - полностью дистанционная, а вторая - смешанная. Заявки принимаются до 15 октября. Обучение продлится до декабря 2020 года.

- Участие в организации учебного процесса примут преподаватели крупнейшего вуза региона и аккредитованные эксперты, - сообщила начальник управления дополнительного образования и повышения квалификации СКФУ Наталья Федотова. - Мы очень надеемся, что программы будут пользоваться спросом среди граждан. В наше непростое время проблематично устроиться на работу, а дополнительные профессиональные компетенции позволят стать более востребованными специалистами на рынке труда.

Тем не менее выбирать компетенции нужно с умом, ведь сейчас потребность в тех или иных профессионалах меняется очень быстро.

- Необходимость в графических дизайнерах пока есть, особенно в регионах. В Москве, если говорить о дистанционной работе, уже все места заняты. Там среди начинающих дизайнеров, работающих на "удаленке", очень большая конкуренция, - рассказал корреспонденту "РГ" графический дизайнер из Ставрополя Сергей Лычак. - А в крае хороших специалистов в этой сфере не хватает. Например, в Ставрополе недавно переделывали дизайн названий остановок и сделали надписи нечитаемым шрифтом, это уже многое говорит о региональном уровне. Однако в 2020 году графический и веб-дизайн - это, скорее всего, отправная точка, с нее начинают, прежде чем перейти в более сложные технические сферы. В будущем же все перейдут в код и программирование. Поэтому в крупных компаниях графические дизайнеры уже не так востребованы, это вымирающая профессия.

По словам специалиста, в крае начинающий дизайнер в среднем получает 20-30 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам в крупных компаниях платят значительно больше, но они занимаются сложным 3D-моделированием, работой с кодом. За короткий срок этому научить вряд ли смогут. А вот устроиться на базовую должность без большого опыта вполне реально.

- Главное, чтобы было портфолио. Если после переобучения у человека в нем окажутся работы, совсем замечательно. На это необходимо сделать упор в образовательной программе, - считает Лычак.

Кстати

Одна из самых необычных компетенций, доступных для выбора на Ставрополье, - выпечка осетинских пирогов. Слушателей этой программы научат правильно использовать сырье и придерживаться рецептуры, им объяснят, как бродит тесто, как заполнять его начинкой, выпекать и обращаться с изделием после приготовления (формовать и украшать). Желающие обучиться этому мастерству уже нашлись, в основном они живут на территории Кавказских Минеральных Вод.