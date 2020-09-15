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15.09.2020 16:46
Рубрика: Спорт

Поветкин и Уайт проведут матч-реванш в ноябре

Текст: Максим Домчев
Матч-реванш между временным чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллоном Уайтом состоится 21 ноября.
Фото: Мир бокса Фото: Мир бокса
Фото: Мир бокса

Об этом в Twitter сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. По ходу четвертого раунда Поветкин дважды побывал в нокдаунах, но смог продолжить бой.

Британец Уайт отказывается признавать нокаут от Поветкина

"Я отдохнул, провел время с семьей, и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз", - цитирует Allboxing Александра Поветкина.

Россиянин отметил, что Уайт - сильный боец, и он надеется, что во втором поединке соперники покажут хороший и красивый бокс. Уайт, в свою очередь, рад, что реванш состоится. Он снова пообещал победить россиянина.

"С нетерпением жду выхода на ринг и возвращения того, что принадлежит мне по праву. Я намерен сделать то, что обещал сделать в первый раз - победить Александра Поветкина. В реванше я буду намного более сосредоточенным и опасным. Я хочу уравнять счет, и единственный способ это сделать - отправить его в нокаут", - сказал он.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Александр Поветкин

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