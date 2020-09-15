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15.09.2020 15:36
Рубрика: В мире

Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики

Текст: Алексей Чуриков
"Северный поток-2" - это исключительно коммерческий проект и судьбу его реализации не следует смешивать с политическими вопросами. Такое мнение высказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Вене.

"Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и "Северным потоком-2". "Северный поток-2" - это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос", - цитирует австрийского президента ТАСС.

В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне

Он также обратил внимание на то, что "это коммерческий вопрос между партнерами, которые сотрудничают многие десятилетия". "В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне", - подчеркнул Ван дер Беллен.

В мире Европа Австрия Газопровод "Северный поток-2"

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