Перечислены признаки, по которым можно понять, что девушка флиртует

Необычное исследование провели ученые Канзасского университета в США. Они изучили, чем отличается лицо и мимика флиртующей девушки от выражения лица той, которая просто проявляет вежливость.

На самом деле тема довольно важная для многих людей, ведь если человек не может отличить проявление интереса противоположного пола от банальной вежливости, то это может привести к неправильным выводам.

В эксперименте участвовали как профессиональные актеры, так и добровольцы. Их просили изобразить на лице некоторые характерные для флирта выражения. Кстати, у одних девушек это получалось более успешно, чем у других. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Sex Research.

"Внутренние состояния могут передаваться другим невербально через выражение лица, - сообщается в статье. - Мы исследовали существование определенного мимического сигнала, который может быть эффективно использован женщинами для выражения интереса к мужчине".

С помощью кодирования мышечных действий исследователи классифицировали полученные данные и сумели вывести некую формулу кокетства. К примеру, такие движения, как легкая улыбка, быстрый взгляд в стороны объекта флирта, слегка наклоненная и повернутая в его сторону голова являются вполне определенными сигналами флирта.

Заигрывая, девушка то и дело поправляет волосы, облизывает или надувает губы, опускает глаза, хлопает ресницами и бросает взгляды исподволь. Для обоих полов, пишут исследователи, свидетельством флирта является оживленность, частый смех, интерес друг к другу, скрещенные ноги в направлении собеседника и прикосновения.