Перечислены признаки, по которым можно понять, что девушка флиртует

Новости

На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 21:02
Рубрика: Общество

Перечислены признаки, по которым можно понять, что девушка флиртует

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычное исследование провели ученые Канзасского университета в США. Они изучили, чем отличается лицо и мимика флиртующей девушки от выражения лица той, которая просто проявляет вежливость.

Фото: depositphotos.com
В Швейцарии депутатам объяснили, чем флирт отличается от домогательств

На самом деле тема довольно важная для многих людей, ведь если человек не может отличить проявление интереса противоположного пола от банальной вежливости, то это может привести к неправильным выводам.

В эксперименте участвовали как профессиональные актеры, так и добровольцы. Их просили изобразить на лице некоторые характерные для флирта выражения. Кстати, у одних девушек это получалось более успешно, чем у других. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Sex Research.

"Внутренние состояния могут передаваться другим невербально через выражение лица, - сообщается в статье. - Мы исследовали существование определенного мимического сигнала, который может быть эффективно использован женщинами для выражения интереса к мужчине".

С помощью кодирования мышечных действий исследователи классифицировали полученные данные и сумели вывести некую формулу кокетства. К примеру, такие движения, как легкая улыбка, быстрый взгляд в стороны объекта флирта, слегка наклоненная и повернутая в его сторону голова являются вполне определенными сигналами флирта.

Заигрывая, девушка то и дело поправляет волосы, облизывает или надувает губы, опускает глаза, хлопает ресницами и бросает взгляды исподволь. Для обоих полов, пишут исследователи, свидетельством флирта является оживленность, частый смех, интерес друг к другу, скрещенные ноги в направлении собеседника и прикосновения.

Наука Общество Наука

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году