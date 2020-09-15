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15.09.2020 06:55
Рубрика: Общество

Профессор предупредил о вреде творога на ужин

Текст: Оксана Грибанова

Решившие похудеть, как правило, начинают изучать состав продуктов, особенно обращая внимание на калорийность, белки, жиры и углеводы. Многие также ориентируются на гликемический индекс пищи. При этом часто не учитывается такая важная характеристика, как инсулиновый индекс (ИИ) продукта, что крайне важно для похудения, отметил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

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Инсулиновый индекс (ИИ) показывает, как повышается уровень инсулина в крови в ответ на употребление определенного продукта. Высокий инсулиновый индекс способствует выбросу инсулина, который блокирует действие жиросжигающего соматотропнного гормона.

- Инсулин - жиронакапливающий гормон, высокий уровень которого может провоцировать набор веса. Также повышается инсулинорезистентность - а это первый шаг на пути к диабету. Причем, самый высокий инсулиновый отклик вызывает не только еда с сахаром и углеводами, но и белковые продукты, особенно молочные и бобовые. Например, творог. Но не любой. У творога, который имеет низкую жирность, в отличие от продукта с нормальной жирностью, высокий инсулиновый индекс, - объяснил врач.

Диетолог также отметил, что в разных источниках инсулиновый индекс продуктов может различаться.

- Это нормально, потому что поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин, у всех разная. Так, у одного человека выброс инсулина на творог один, а у второго человека выброс на продукт совершенно другой. Но тем не менее, в основном, инсулин выделяется на обезжиренный творог, - уточнил доктор.

Наука Общество Здоровье

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