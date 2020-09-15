Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"

В России может появиться понятие "минимального размера часовой ставки". Этот вопрос включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы.

Об этом сообщают "Известия". Уточняется, что почасовая минимальная оплата может применяться для оплаты труда работников, занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работников с почасовой оплатой.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщили, что предложение ввести часовой минимум, было выдвинуто со стороны правительства. Как отмечается в материале, подобная практика используется во многих странах. Так, в странах Европейского союза установленный размер оплаты труда в час колеблется от 6 до 10 евро.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что сторона работодателей пока не сформулировала свою позицию по данному вопросу. Там отметили, что ставка почасового МРОТ в России должна быть дифференцирована в зависимости от времени года и региона.

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы определяет темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, которую координирует вице-премьер Татьяна Голикова. Проект соглашения планируют сформировать до конца октября.

Сообщается, что в июне 2018 года Госдума уже рассматривала законопроект ЛДПР, в котором предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 100 рублей. Тогда проект не был принят.