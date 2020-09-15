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15.09.2020 14:22
Рубрика: В мире

Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Испанская прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой отклонить все иски, поданные против центрального правительства пиренейского королевства в связи с кризисом, возникшим из-за коронавирусной инфекции нового типа. По ее мнению, невозможно было спрогнозировать пандемию, а значит нельзя и считать и действия властей неправильными.

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Как пишет El Mundo, таким образом, прокуратура пытается защитить членов кабинета министров от уголовной ответственности за их действия во время пандемии. В 300-страничном отчете отмечается, что истцы не приводят никаких аргументов, рассмотрев которые, можно было бы привлечь членов правительства к ответственности за их решения и поступки.

В частности речь идет об участии некоторых министров в манифестации по случаю 8 марта, когда, как теперь известно, уже существовал риск заразиться коронавирусом. "Стоит добавить то парадоксальное обстоятельство, что обвиняемые присутствовали на таких демонстрациях вместе со своими семьями, факт, который, безусловно, важен для оценки духа, который мог направлять их действия", - отмечают в прокуратуре.

В документе также говорится, что административные органы всех уровней, несмотря на политические разногласия, в начале пандемии действовали в соответствии с имевшимися на тот момент сведениями о коронавируса, состоянии науки и технологий. И обвинять их в халатности - абсурдно.

Что касается обвинений в смерти или получении вреда из-за коронавируса, то в прокуратуре заявили, что они расплывчаты. Причины некоторых летальных исходов не были точно установлены, истцы не указали, в каких условиях произошло заражение, имелись ли у людей средства индивидуальной защиты и т.д. В связи с этим, по мнению представителей прокуратуры, рассматривать иски к центральному правительству недопустимо.

Также отмечается, что власти автономий несут ответственность за ситуацию в сфере здравоохранения в своих регионах. И в период, когда в стране был введен карантин, ее с них никто не снимал.

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Ряд обвинений касается несоответствия стандартам качества поставлявшихся санитарно-технических материалов, что, как утверждается, привело к распространению коронавируса. По мнению прокуратуры, виновны в этом компании, которые их поставляли, а не правительство, которое за них платило.

В исках также говорится, что власти искажали данные о количестве умерших из-за коронавируса. В связи с этим в прокуратуре напомнили, что число зараженных и скончавшихся росло не только из-за распространения COVID-19, но и использования все более точных методов обнаружения вируса. "Нет никаких сведений, подтверждающих, что правительство Испании умышленно скрыло или фальсифицировало данные", - подчеркивается в отчете.

Как напоминает El Mundo, все эти обвинения содержатся в более чем 50 исках и жалобах, поданных в Верховный суд различными гражданами, партиями и организациями против центрального правительства Испании.

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