Россия эффективно противостоит коронавирусу, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия двух новых медицинских центров, построенных Минобороны в Псковской области. Глава государства принял участие в церемонии в режиме видеоконференции.

Это событие произошло в символичный день - вчера исполнилось 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы, которая сразу стала важной составной частью системы здравоохранения. Владимир Путин поздравил ветеранов службы и выразил особую благодарность тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. "В наши дни в этой сфере трудятся тысячи специалистов", - продолжил президент. "Во многом благодаря вашей работе мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции", - оценил он.

Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения. И при этом на сотом месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, привел цифры Путин. Россия лидирует в мире по количеству проведенных тестов на 100 тысяч граждан. "Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение. А значит - защищать жизнь и здоровье миллионов людей", - сказал он.

"Символично, что именно в такой день мы открываем два новых многофункциональных медицинских центра в Псковской области. Один на 200 мест в Пскове, другой на 100 в городе Великие Луки", - продолжил глава государства. Медцентры были построены силами минобороны в кратчайшие сроки, всего за 2,5 месяца. "И что принципиально важно - сделано очень качественно, - оценил Путин. - В последнее время это фирменный стиль специалистов минобороны: они уже доказали, что неизменно держат такую высокую планку".

Президент отметил и ответственную работу региональных властей, в том числе по выделению участков и формированию инженерной инфраструктуры для медцентров. "Рассчитываю, что в самое ближайшее время они будут готовы принимать пациентов", - сказал он.

Еще один такой же медцентр в Тыве планируется ввести в строй в конце сентября. "В целом здесь все идет штатно, по графику", - заметил Путин и попросил детально сообщить о ходе строительства.

"Без учета больниц в Псковской области минобороны в целом по стране уже построен 21 специализированный медицинский центр", - констатировал президент. Все они полностью укомплектованы необходимым медоборудованием, техникой и медикаментами - это позволяет эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусом, добавил он.

Россия лидирует в мире по количеству проведенных тестов на 100 тысяч граждан

"Новые медцентры призваны сформировать дополнительный резерв коек на случай увеличения инфекционных заболеваний, - пояснил Путин. - Они позволят нарастить мощности национальной системы здравоохранения и прежде всего регионального звена, повысят доступность медицинской помощи".

"В соответствии с вашим поручением министерство обороны завершило строительство многофункциональных медицинских центров: на 200 мест в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Сегодня передаем их местным властям", - доложил министр обороны Сергей Шойгу. Сотрудники этих центров проходят подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова.

"Ведем строительство многофункционального медицинского центра в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии, это первый такой у нас центр, и завершаем строительство медцентра в Кызыле на 200 мест", - сообщил Шойгу. Затем в Тыве начнется строительство многопрофильной поликлиники.

Это общая практика: как только появляются хорошие объекты, современно оборудованные, настоящие специалисты готовы переехать и работать, заметил президент, выслушав благодарность за строительство медцентров от главврачей. По их словам, подбор кадров не составил трудностей, медики мечтают работать в таких условиях.

"Инфекционная служба в России очень давно не модернизировалась, и вклад, который сейчас был сделан в развитие ваших поручений - это, конечно, неоценимая заслуга, с одной стороны. С другой стороны, это вклад в развитие российского здравоохранения", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Несмотря на необходимость модернизации системы здравоохранения, она достойно справляется с ковидом, оценила Голикова.

Путин поручил Шойгу представить предложения о поощрении военнослужащих и гражданского персонала, строивших медцентры. "Обязательно", - заверил министр. Также президент поддержал просьбу построить детское инфекционное отделение в Псковской области.

В ходе видеоконференции глава государства спросил у первого зампреда правительства Тывы Александр Брокерта про здоровье главы Тувы. "Шолбан Валерьевич уже практически выздоравливает, через неделю мы ждем его уже на родине, он постоянно с нами на связи, постоянно участвует в управленческих решениях", - заверил тот.