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15.09.2020 00:01
Рубрика: Общество

Расходы на здравоохранение в первой половине года в регионах выросли в 2-3 раза

Текст: Елена Манукиян
Совокупные расходы неконсолидированных региональных бюджетов на здравоохранение за январь - июль 2020 года увеличились на 88% или 472 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из исследований Аналитического кредитного рейтингового агентства. При этом их доля за семь месяцев 2020 года достигла 14% совокупных расходов, тогда как ранее она не превышала 9-10%. Ежемесячные расходы российских регионов на здравоохранение в апреле - июле 2020 года находились в диапазоне 14-18%, в то время как за аналогичный период 2019-они достигали максимального значения в 11%.
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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При этом рост расходов на здравоохранение зафиксирован во всех регионах за исключением Крыма, расходы которого в этот период, напротив, сократились на 6%. Зато более чем втрое они выросли в Саратовской области (в 3,2 раза), в Севастополе (в 3,1 раза) и в Республике Дагестан (в 3,0 раза). Причем, в 16 субъектах они увеличились в два-три раза, а в 65 регионах почти вдвое.

Больше всего денег на здравоохранение в первой половине года потратили в Москве (190 млрд руб.), Московской области (37 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (19 млрд руб.), бюджеты которых традиционно являются самыми крупными. А самой большой статьей расходов стало санитарно-эпидемиологическое благополучие, затраты на которую увеличились в 26 раз (c 0,67 млрд руб. в январе - июле 2019 года до 17,5 млрд руб. за аналогичный период 2020 года). Этот подраздел классификации бюджетных расходов включает выделение средств на дезинфекцию в местах общего пользования жилых домов и общественных пространств, а также организацию и функционирование обсерваторов и изоляторов.

Расходы региональных бюджетов на стационарную медицинскую помощь в январе - июле 2020 года увеличились в 1,8 раза, на амбулаторную помощь - в 1,4 раза, а на скорую медицинскую помощь - в 1,9 раза.

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