Есть несколько проблем, которые не позволяют многим нашим малым городам сделать прорыв в качестве среды. Первая - отсутствие грамотного заказчика. Чаще всего муниципалитеты не до конца понимают мультипликативный эффект от перезапуска имеющихся пространств либо создания новых. А ведь выбор места - уже 50 процентов успеха.

Вторая проблема - незнание запроса своих жителей. Требуется приложить немало усилий к тому, чтобы отличить истинные потребности людей от ложных или навязанных.

Третья проблема - отсутствие компетентных архитекторов и проектировщиков, которые еще на стадии идеи смогли бы увидеть весь потенциал территории, оценить запросы горожан и администрации, понять возможности бизнеса и аккумулировать грамотные взвешенные решения, а при необходимости - защитить их.

Если же такие архитекторы есть, то может появиться другая проблема - отсутствие компетентных подрядчиков, которые способны воплотить в жизнь проекты в том виде, в котором они были задуманы авторами. То есть не убить ценные решения, подчеркивающие аутентичность места, не растерять временные и финансовые ресурсы.

Общественное место, где комфортно и приятно собираться, будет иметь хороший трафик

Однако все эти проблемы возможно решить, как только муниципалитет сам поймет, что благоустроенная территория - не зло. Не красивая игрушка, на обслуживание которой приходится тратить колоссальные средства из бюджета города, а точка роста. Общественное место, где комфортно и приятно собираться, будет иметь хороший трафик, а значит - высокий экономический потенциал.

В руках муниципалитетов - ключ к решению большинства перечисленных проблем. Только местная администрация знает боли горожан и территории, знает, какой инвестор и во что готов вложиться. Только она способна синхронизировать мероприятия по благоустройству с нацпроектами, грантовыми и целевыми программами: запустить перед обновлением парка капремонт сетей, параллельно отремонтировать фасады соседних зданий.

Муниципалитет способен привлечь спонсоров из числа градообразующих предприятий, найти малый бизнес, заинтересованный в развитии конкретной территории. Для этого нужно просто вести постоянный диалог с предпринимателями и общественностью, выявлять их истинные потребности - причем не в рамках конкурса минстроя, а задолго до него. В идеале - всегда.

Сделать это невозможно без личной включенности главы муниципалитета и его команды. И здесь речь не только о заместителе, курирующем благоустройство, но и о его коллегах, которые отвечают за социальные вопросы, экономику, безопасность, коммуникации... Любое изменение городской ткани должно учитывать ситуацию во всех этих сферах. Иначе благоустройство обречено на провал.

В ряде регионов, например в Татарстане, удалось решить эти проблемы или избежать их практически во всех проектах, получивших гранты Минстроя на создание комфортной среды. Будучи регионом - пионером соучаствующего проектирования, Татарстан научился работать с жителями, а главное - ставить в центр этой работы муниципалитеты.