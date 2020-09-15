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15.09.2020 13:25
Рубрика: Общество

Экологи попросили не кормить летучих мышей

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В начале осени летучие мыши могут случайно залететь в квартиру или на балкон. Трогать руками и кормить рукокрылых в этой ситуации специалисты "Мосприроды" не советуют.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, летучие мыши часто встречаются в старых или заброшенных зданиях, парках, скверах, во дворах и даже в подъездах жилых домов. В квартиры они залетают в основном в осеннее время. В гости к москвичам случайно попадает "молодняк", разыскивающий укрытие для зимовки.

Если же летучая мышь все же попала в дом, экологи советуют изолировать ее в комнате. Обязательно нужно надеть плотные перчатки, чтобы она их не прокусила. После этого рекомендуется накрыть неожиданного гостя полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не больше сантиметра и выпустить на волю. Если мышь ранена или на улице холодно, ее лучше отправить в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Чтобы летучие мыши не залетали в квартиру, нужно закрывать окна перед уходом. В случае укуса специалисты советуют обработать рану антисептиком и обратиться к врачу. Летучая мышь, как и любое другое животное, может быть переносчиком различных заболеваний.

В Москве сегодня встречаются шесть видов рукокрылых, занесенных в Красную книгу города. По словам экологов, летучие мыши приносят огромную пользу - за час съедают более 200 вредных насекомых.

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