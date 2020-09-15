Им бы самим еще в куклы играть, но детство девочек-подростков заканчивается, когда они узнают о беременности. В свои 15 подростки не думают о последствиях ранней любви. Но вот тест показал положительный результат... Что же делать? В столице на помощь в таких ситуациях приходит благотворительный фонд "Женщины за жизнь". Его специалисты помогают девочкам сделать правильный выбор.

Мы так не договаривались

Наталье Щербаковой шестнадцать. Отношения с 17-летним Артемом казались девушке серьезными. Парень дарил цветы, делал комплименты... Они всегда ходили за ручку. Друзья завидовали. Но Артему дружбы было мало, и он настоял на взрослых отношениях. О том, что после таких игр в любовь могут появиться дети, в этом возрасте чаще всего не думают. И когда спустя пару месяцев Наташа сообщила о беременности, парень не нашел ничего лучшего, чем сбежать со словами: "Мы так не договаривались". Боялась признаться в случившемся и Наташа. Ночами рыдала в подушку. Появились мысли об аборте. В один из дней случайно увидела в интернете информацию о фонде, который обещал в таких ситуациях помочь бесплатно найти выход. Она позвонила. Ей тут же предложили консультацию акушера-гинеколога и психолога. Повлияло ли на ее решение общение с психологом или сообщение врача после УЗИ, который объявил ей, что будет мальчик, сейчас сказать сложно, но девушка решилась: малыша оставлю. Подумала, что воспитает его настоящим мужчиной, не способным поступить так, как поступил его отец. Мама девочки приняла новость стоически. Хотя проблем впереди их ждало немало: в доме, где они жили, не было даже водопровода. А как ухаживать за младенцем, как пеленки стирать? Узнав, что дочка обратилась в фонд, спросила: не поможет ли эта организация провести им воду? И воду провели! А в марте, на свое 17-летие, Наташа родила... Дочку! Этому известию молодая мама была рада еще больше. Благотворительный фонд и сейчас продолжает помогать семье. Питанием для малыша, подгузниками, одеждой. Благодаря этой поддержке Наташа не бросила учебу, как часто происходит в подобных историях. В конце учебного года сдала все экзамены за второй курс техникума по специальности повар-технолог.

- Мы очень рады, что девочка даже из такой малообеспеченной семьи не сделала аборт, не отказалась от ребенка после родов, а такое, к сожалению, тоже случается среди маленьких мам, - рассказала руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. - И конечно же, всячески стараемся поддерживать ее до тех пор, пока она не встанет на ноги.

Когда у детей - дети

Не редкость беременность школьниц и из благополучных и даже воцерковленных семей. Тут дело чаще всего заканчивается абортом. Решение за неопытных дочек принимают мамы и папы, говорят, что им не нужна обуза. По статистике Росстата, 22 процента абортов делается именно под давлением близких. Они стараются по-быстрому забыть как о страшном сне о позоре, который, по их мнению, пал на семью. При этом они забывают, что отказ от первенца может привести их дочь к бесплодию, не говоря уже о психологической травме несостоявшейся мамы. Парадоксально, но общественникам в подобных ситуациях проще помочь сиротам, хотя и тут ситуации бывают разные. "Однажды нам позвонила девушка из приюта и попросила помочь - ее направили на прерывание беременности, так как опасались, что она не справится с воспитанием, хотя ей должно было вот-вот исполниться 18. Сотрудники фонда связались с руководством приюта и договорились взять ее под патронаж. Через несколько месяцев родился здоровый малыш, его маме дали квартиру, сотрудники опеки регулярно навещали семью. Но спустя пару лет оказалось, что девушка действительно не социализированная. Она не ухаживала за ребенком, убирали и готовили в ее квартире волонтеры. Фонду пришлось обратиться в опеку. В результате ребенка забрали в детский дом", - вспоминает Наталья Москвитина.

По данным столичного Управления ЗАГС, в 2019 году 253 девочки стали мамами. В многомиллионном мегаполисе это примерно 0,18 процента от общего количества матерей. Для сравнения: в 2009 году их было 573, или 0,5 процента от всех матерей. Но даже при уменьшении количества родов у несовершеннолетних общественники уверены, что недопустимо не замечать проблему.

Вопрос к семье

На вопрос, кто виноват, психологи и общественники в один голос говорят: семья. "Все истории про несовершеннолетнюю беременность чаще всего похожи: первые отношения, боязнь сказать парню "нет", а зачастую все это поиск недостающей в семье любви. Не нужно "откупаться" от ребенка подарками, даже если у мамы и папы много работы, пару часов в день важно уделять ребенку и выстраивать с ним доверительные отношения. В противном случае подросток начнет искать внимание и заботу на стороне", - говорит Наталья Москвитина.

Удивительно, но, когда говорят о молоденьких мамах, почему-то никто не вспоминает об отцах. Случаи, когда они берут на себя хоть какую-то часть ответственности, крайне редки. "Парни отвечают, что они "не при делах". Родители никогда не говорили с ними о поведении с девушками, - вспоминает истории из практики психолог Елена Шидловская. - Папы подростков стесняются говорить с сыновьями про девушек. Чаще всего они отмахиваются: мы же как-то узнали в свое время, нам никто ничего не говорил и сын так же узнает".

Может ли ребенок воспитывать ребенка? Елена уверена, что молодая мама может стать для своего ребенка хорошим воспитателем, но если ей помогут родные, близкие, специализированные организации. К работе с девочками в фонде подключаются юристы и психологи. Помогают с жильем, продуктами и вещами.

Фото: photoxpress

Кстати

В Москве на базе Кризисного центра помощи женщинам и детям для юных мам (с 14 лет) работает филиал "Специализированный дом ребенка "Маленькая мама". В нем девушкам, как и в фонде, помогают стать мамами в подростковом возрасте. Учат ухаживать за младенцем и следить за его здоровьем.

Справка "РГ"

Оставить заявку и получить помощь фонда "Женщины за жизнь" можно на сайте: womenprolife.ru, или по электронной почте: info@womenprolife.ru.