Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное"

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Отрадное" компании EKF. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Российский производитель электротехнического оборудования ООО "Электрорешения" (компания EKF) получит статус якорного резидента технопарка, а вместе с ним и налоговые льготы. В частности, ставку налога на прибыль снизят до 12,5%. Компания EKF работает на российском рынке 18 лет. Она поставляет молельную автоматику, изделия для электромонтажа и электроустановки. Специализируется также на разработке программного обеспечения и аппаратуры для собственной системы "Умный дом".

Продукция предприятия используется для программы реновации. До конца года более 40 возводимых в рамках программы домов укомплектуют электротехническими изделиями ETF.