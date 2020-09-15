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15.09.2020 14:18
Рубрика: Власть

Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное"

Текст: Максим Милославский
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Отрадное" компании EKF. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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Российский производитель электротехнического оборудования ООО "Электрорешения" (компания EKF) получит статус якорного резидента технопарка, а вместе с ним и налоговые льготы. В частности, ставку налога на прибыль снизят до 12,5%. Компания EKF работает на российском рынке 18 лет. Она поставляет молельную автоматику, изделия для электромонтажа и электроустановки. Специализируется также на разработке программного обеспечения и аппаратуры для собственной системы "Умный дом".

Продукция предприятия используется для программы реновации. До конца года более 40 возводимых в рамках программы домов укомплектуют электротехническими изделиями ETF.

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