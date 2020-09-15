Мюзикл "Дамское счастье" откроет сезон в Театре сатиры

Московский академический театр сатиры открывает во вторник свой 97-й сезон премьерой мюзикла "Дамское счастье" по одноименному роману Эмиля Золя.

Актер Юрий Васильев (справа) в роли Дядюшки Леру в сцене из спектакля "Дамское счастье" по пьесе Юрия Ряшенцева и Галины Полиди в постановке Марии Тихоновой в Московском академическом театре Сатиры. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Зрители должны были увидеть этот спектакль еще 27 марта, но все планы нарушила пандемия. Но многострадальная постановка все-таки дождалась своего звездного часа.

Как рассказал художественный руководитель театра Александр Ширвиндт, сценарий по роману Золя написали известный драматург, поэт Юрий Ряшенцев и его супруга, либреттист Галина Полиди. Музыку сочинил "личный" композитор театра, заведующий музыкальной частью Андрей Рубцов.

"У нас есть настоящий оркестр, что редкое явление для драматического театра. И балетмейстер у нас тоже свой, его зовут Арсений Хорунжий, он тоже участвовал в создании спектакля "Дамское счастье", постановку которого осуществила молодой режиссер Мария Тихонова. Она работала под руководством более маститого коллеги Алексея Франдетти. В итоге, как мне кажется, получился симпатичный музыкальный спектакль", - рассказал ТАСС о новой постановке Александр Ширвиндт.

В спектакле участвуют Вероника Агапова, Юлия Дякина, Любовь Козий, Артем Минин, Юрий Васильев, Игорь Лагутин, Анастасия Микишова и другие артисты.

В этом сезоне Театра сатиры отметит сразу несколько знаковых юбилеев. 30 сентября состоится юбилейный вечер народной артистки СССР Веры Васильевой, которая исполняется 95-лет.

Юбилей Алены Яковлевой отметят спектаклем "Лес" по пьесе Островского, где она сыграет Гурмыжскую. Режиссером выступил брат актрисы Антон Яковлев, в ролях также заняты Максим Аверин, Юрий Васильев, Мария Козакова, Игорь Лагутин.

На малой сцене театра, которая называется "Чердак сатиры", молодой режиссер Владимир Жуков репетирует спектакль под рабочим названием "Разговоры в комнате об искусстве". По словам Ширвиндта, это будет веселое хулиганство, основанное на двух пьесах: "Дорогая, я не слышу, что ты говоришь, когда в ванне течет вода" Роберта Андерсона и "Поговорим как художник с художником" Леонида Зорина.