Москва выставила на торги пять земельных участков

Москва выставила на торги под строительство индивидуального жилья четыре земельных участка в ТиНАО и один на востоке города. Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политики Москвы. Площадь участков составляет от 0,1 до 0,18 га.

Победители торгов смогут арендовать землю на 1,5 года. Начальная стоимость аренды составляет от 123,6 до 688,6 тысячи рублей за год аренды участка.

Арендаторы смогут разместить на земельных участках частные жилые дома площадью от 392 до 751 кв м., а также гараж, подсобные помещения и приусадебное хозяйство. В течение полутора лет победитель торгов должен построить на участке дом, ввести его в эксплуатацию и оформить на него права собственности. После завершения срока аренды арендаторы могут выкупить у города земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости.

По данным департамента, за восемь месяцев этого года город выставил на торги 50 земельных участков под строительство индивидуального жилья, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего участков граждане смогли арендовать в ТиНАО - 40 объектов, еще 4 участка реализованы на востоке Москвы, по два - на севере и западе Москвы, по одному - в ЮВАО и Зеленограде.

Как прокомментировал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство пользуется спросом: в этом году средняя конкуренция на торгах составила 9 участников на лот, что в три раза выше показателей прошлого года.

Ограничений по участию нет: заявки на участие в аукционе могут подать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. По всем лотам ведется заявочная кампания: для двух участков срок приема заявок истекает 19 октября, для еще трех - 2 ноября.