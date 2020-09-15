Каждый год в столице благоустраивают сотни дворов. Как обычно это происходит? Во двор приходят рабочие, разламывают асфальт, сносят детские и спортивные площадки, увозят скамейки и опоры освещения, а потом меняют все это на новое. Получается хорошо, но одинаково - все осталось на своих местах, просто стало современнее и новее. А чего хотят жители? Этого обычно никто не спрашивает. Чтобы исправить ситуацию, столичные власти запустили пилотный проект, где к разработке благоустройства дворов привлекли архитекторов и самих москвичей. Что из этого получилось, узнал корреспондент "РГ".

Такой архитекторы после обсуждений с местными жителями увидели одну из детских площадок во дворе на Норильской улице - она усыпана древесной корой, а горка сделана из дерева. Фото: Пресс-служба программы "Мой район"

Дача во дворе

Самый обычный двор у самого обычного типового дома на Норильской улице - это Лосиноостровский район, недалеко от МКАД. Узкие запаркованные проезды, стандартная детская площадка с горкой и качелями, а также спортивная коробка, огороженная высоким сетчатым забором. От тысяч таких же дворов этот отличает то, что у пешеходной дорожки стоит с десяток ярких стендов. Они рассказывают и показывают, каким этот двор станет совсем скоро: в нем появятся фруктовый сад, деревянные диван-качели, усыпанная древесной корой детская площадка и даже большая ель с гирляндой, которую можно будет наряжать на Новый год. Все это больше похоже на проект благоустройства какого-нибудь парка, но речь идет именно об обычном дворе в спальном районе. Всего в Москве отобрали пять таких дворов в разных районах и доверили разработку проектов их преображения архитектурным бюро с опытом соучаствующего проектирования. Суть такого проектирования заключается в том, чтобы советоваться с жителями и учитывать их мнение.

"В Европе и США этот метод используется уже около 50 лет, но в России применяется с 2015 года и дает хорошие результаты, - объясняет "РГ" архитектор бюро "Дружба" Александра Зюзина. - Наше бюро разработало проект благоустройства двора на Норильской улице, и первые очные встречи с местными жителями проходили в марте, после чего мы несколько раз перерабатывали проект с учетом замечаний. Потом было еще несколько встреч, которые в условиях пандемии пришлось проводить онлайн, но отклик был огромный".

Зюзина говорит, что соучастниками проектирования стали разные люди - мамы с детьми, собачники, автомобилисты, пенсионеры. Разумеется, у всех разные предпочтения и желания, так что архитекторам приходилось искать баланс, а соседям - учиться слышать друг друга. "Например, горячие дискуссии всегда вызывает вопрос парковок, - отмечает архитектор. - Здесь эта проблема стоит не так остро, поэтому мы предложили добавить к существующим только два машино-места. Но большинство жителей были против, и от идеи мы отказались. Также люди высказались против скейт-площадки".

В конечном счете архитекторы сделали проект под названием "Дача во дворе". Эти места раньше были дачным предместьем Москвы, и авторы проекта обыграли это, превратив разные площадки двора в "зеленые кабинеты", сформированные из цветущих деревьев и кустарников. "Каждый "кабинет" - это отдельная функциональная зона, соединенная с другими сетью тропинок, - объясняет Зюзина. - Здесь и уютный "домик на дереве" для малышей, и природная игровая площадка для детей постарше, и зона отдыха под кронами декоративных яблонь, и сосна, возле которой можно проводить праздники или просто наслаждаться видами, медленно покачиваясь на садовых качелях".

Точка сборки

Кроме Лосиноостровского района дворы, спроектированные при помощи жителей, появятся в Марьине, Кузьминках, Бибиреве и Рязанском. Пилот затрагивает именно эти районы, после чего проект могут распространить на весь город, чтобы сделать точками притяжения людей не только парки, что столичным властям уже удалось, но и дворы. О проекте недавно в своих соцсетях рассказывал и мэр Сергей Собянин - он привел в пример Бибирево, где перед проектировщиками стоит непростая задача сделать притягательным проходной двор.

"Жители просили сделать двор интересным для любого возраста, - рассказал мэр. - Архитекторы продумали площадки для любителей спорта, отдельно - для детей и подростков, а в центральной части - большой навес для настольных игр. Между детскими площадками - еще один навес для отдыха родителей. Суть в том, чтобы проходной двор стал по-домашнему уютным".

Над этим двором работали специалисты из бюро "Практика" и "Проектная группа 8", а руководит проектом Григорий Гурьянов. Он говорит, что сейчас двора здесь фактически нет, это скорее пространство для активного пешеходного и автомобильного транзита. "Жители района идут к станции метро, автомобилисты на высокой скорости объезжают перекресток, чтобы не стоять на светофоре, - рассказывает архитектор. - Мы хотели создать двор из нашего детства - не проходную территорию, а место, которое объединяет жителей". Поэтому концепцию преображения назвали "Двор - точка сборки".

Похожую задачу пришлось решать и с двором на Новочеркасском бульваре в Марьине. Он отличается самой высокой плотностью населения по отношению к площади двора, а это значит, что небольшую территорию надо сделать подходящей для огромного числа людей. Архитекторы бюро Megabudka решили эту задачу за счет зонирования, разделив детские площадки для детей разных возрастов, а также тихие и активные зоны отдыха. Жители очень просили сделать побольше качелей, поэтому во дворе будет масса подвесных конструкций - качели сделают внутри пергол и беседок.

В Кузьминках на улице Академика Скрябина благодаря усилиям бюро "Народный архитектор" и YOarchitects удалось обыграть естественный перепад высот во дворе - теперь там появится детская площадка с горкой, а спортивная коробка переедет на ровный участок. Во дворе на улице Васильцовский стан в Рязанском районе, по словам проектировщиков из бюро UTRO, важно было гармонизировать пространство с помощью обильного озеленения и ландшафтного дизайна, что они и попытались сделать.

Архитекторы говорят, что главным требованием жителей всех пяти дворов оказалось сохранение и приумножение зелени - люди хотят видеть вокруг больше деревьев и кустарников, а также просят использовать природные материалы - дерево, камень, щепу, песок и прочее. Все это проектировщики постарались учесть - во дворе на Норильской улице, например, будут насыпные зеленые холмы, деревянные детские площадки, а помимо декоративных яблонь высадят сосны, рябины, спиреи, сирень и можжевельник. Существующие деревья также сохранят.

Кстати

Мой район

Ознакомиться с проектами благоустройства жители пяти столичных дворов могут до 20 сентября. Когда проекты утвердят окончательно, во дворы придут рабочие. Благоустройство проведут по программе "Мой район". Она предполагает преображение тех мест столицы, где москвичи проводят больше всего времени, - дворов, скверов, районных площадей и других мест притяжения на окраинах. Больше узнать о программе можно на сайте mos.ru/moi-raion.