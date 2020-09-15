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15.09.2020 14:02
Рубрика: Власть

Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому

Текст: Любовь Проценко

Постановление на этот счет подписано мэром Сергеем Собяниным по итогам прошедшего сегодня заседания президиума правительства Москвы. В нем говорится, что пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому. Расширены и перечни бесплатных лекарств для льготников и орфанных заболеваний. Все это стало частью территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе.

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В перечень медицинский изделий, обеспечение которыми тяжелых больных город берет на себя, входят, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы - всего более 200 видов. Кроме того, пациенты будут получать изделия одноразового использования - абсорбирующее белье, пеленки, памперсы и прокладки, матрасы медицинские противопролежневые, перевязочные материалы и другие. Среди средств медпомощи многоразового использования - ходунки, медицинские кровати, кресла-каталки, системы подъема и перемещения пациентов и другие.

"Изделия многоразового использования будут выдаваться во временное пользование", - подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Выдача их будет организована через территориальные центры социального обслуживания и ресурсные (прокатные) центры, которые будут созданы в медицинских организациях, оказывающих специализированную паллиативную медпомощь взрослым и детям на дому.

Среди бесплатных лекарств, которыми бесплатно обеспечат больных - сильнодействующие, в том числе наркотические, лекарственные препараты, выписываемые по льготным рецептам для снятия сильной боли. Перечень препаратов, отпускаемых при амбулаторном лечении льготным группам населения Москвы бесплатно или с 50% скидкой, теперь дополнен четырьмя международными непатентованными наименованиями Перечня ЖНВЛП - этионамидом - синтетическими антибактериальными противотуберкулезными препаратами, вакцинами в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, элотузумабом (противоопухолевые средства - моноклональные антитела), гадотеридолом (магнитно-резонансные контрастные средства).

Фото: iStock
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"Важно, что обеспечивать и медицинскими изделиями, и льготными лекарственными препаратами пациентов будут независимо от наличия или отсутствия у них статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации (абилитации), - подчеркнули в пресс-службе. Дело в том, что многие паллиативные пациенты - вследствие скорости развития заболевания, преклонного возраста и других обстоятельств - не оформляют статус инвалида".

По предварительной оценке, новый порядок обеспечения бесплатной медицинской помощью позволит улучшить качество жизни 30-35 тысяч пациентов.

Важно и то, что расширен перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет средств федерального бюджета. В него включены: апластическая анемия неуточненная (заболевание кроветворной системы) и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра).

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Напомню, ежегодно в столице в паллиативной медицинской помощи нуждаются более 60 тысяч человек, среди которых около трех тысяч детей. В стационарных условиях такую помощь взрослым оказывают в Центре паллиативной помощи и его восьми филиалах, а также на базе 10 многопрофильных больниц - в них развернуто 1120 коек паллиативного профиля. А детям помощь оказывают в трех стационарах (77 коек).

В первом полугодии 2020 года паллиативную медицинскую помощь в стационарах получили 18 191 взрослый пациент и 658 детей (в 2019 году - 42 810 взрослых и 804 ребенка).

Для оказания паллиативной помощи на дому в столице организована работа 16 выездных патронажных служб.

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