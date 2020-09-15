Новости

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 23:17
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 22:54
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 22:48
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 22:27
На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 22:50
Рубрика: Общество

Под контролем

Рост случаев коронавируса: что стоит за этим?
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8261)
В столице было выявлено 730 случаев заболеваемости коронавирусом. Накануне - 696, в воскресенье - 650. Прирост в течение двух последних недель составляет всего 0,25 процента. Это немного, утверждает Роспотребнадзор, до тех пор, пока он меньше единицы, можно говорить о стабильности эпидемиологической ситуации. Тем не менее оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19 счел необходимым объяснить, что же происходит.
Ситуация с вирусом в городе по-прежнему контролируется. Фото: Татьяна Андреева/РГ Ситуация с вирусом в городе по-прежнему контролируется. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ситуация с вирусом в городе по-прежнему контролируется. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Причина первая - в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Активнее стали тестироваться сами горожане, они записываются на сдачу анализа ПЦР почти вдвое чаще. Количество проводимых тестов возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. А доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась. Хотя тест-системы становятся точнее, а число ложноотрицательных тестов уменьшается.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса

Насидевшись за время самоизоляции дома, москвичи стали больше перемещаться по городу. За первую неделю сентября число уникальных пассажиров общественного и личного транспорта выросло на 6 миллионов человек по сравнению с первой неделей августа. Объясняется это и тем, что работодатели вернули большую часть сотрудников в офисы, учащиеся снова в школах, студенты - в аудиториях. Вернулись и работники из регионов. Возобновился внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 миллиона туристов. Внесла коррективы и погода: чем холоднее на улице, тем больше людей выбирают для досуга музей, кинотеатр, ресторан.

Тесты на коронавирус становятся точнее, а количество ложных результатов сокращается

Оперштаб подчеркивает: нельзя недооценивать и осенний рост заболеваемостью ОРВИ и гриппом, хотя пока он ниже, чем в это же время прошлого года. На этом фоне радует: коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой - 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких в стационарах свободны на 90%. "Мы готовы к любым негативным сценариям, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Думаем, что ситуация будет управляемой и в ближайшие недели и месяцы". На чем же держится уверенность главы города? Наверное, прежде всего на том, что в Москве сформирован запас мощностей для любого развития событий. В частности, 60% коек, специально выделенных под ковид, остаются свободными. Создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году