В столице было выявлено 730 случаев заболеваемости коронавирусом. Накануне - 696, в воскресенье - 650. Прирост в течение двух последних недель составляет всего 0,25 процента. Это немного, утверждает Роспотребнадзор, до тех пор, пока он меньше единицы, можно говорить о стабильности эпидемиологической ситуации. Тем не менее оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19 счел необходимым объяснить, что же происходит.

Причина первая - в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Активнее стали тестироваться сами горожане, они записываются на сдачу анализа ПЦР почти вдвое чаще. Количество проводимых тестов возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. А доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась. Хотя тест-системы становятся точнее, а число ложноотрицательных тестов уменьшается.

Насидевшись за время самоизоляции дома, москвичи стали больше перемещаться по городу. За первую неделю сентября число уникальных пассажиров общественного и личного транспорта выросло на 6 миллионов человек по сравнению с первой неделей августа. Объясняется это и тем, что работодатели вернули большую часть сотрудников в офисы, учащиеся снова в школах, студенты - в аудиториях. Вернулись и работники из регионов. Возобновился внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 миллиона туристов. Внесла коррективы и погода: чем холоднее на улице, тем больше людей выбирают для досуга музей, кинотеатр, ресторан.

Тесты на коронавирус становятся точнее, а количество ложных результатов сокращается

Оперштаб подчеркивает: нельзя недооценивать и осенний рост заболеваемостью ОРВИ и гриппом, хотя пока он ниже, чем в это же время прошлого года. На этом фоне радует: коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой - 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких в стационарах свободны на 90%. "Мы готовы к любым негативным сценариям, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Думаем, что ситуация будет управляемой и в ближайшие недели и месяцы". На чем же держится уверенность главы города? Наверное, прежде всего на том, что в Москве сформирован запас мощностей для любого развития событий. В частности, 60% коек, специально выделенных под ковид, остаются свободными. Создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты.