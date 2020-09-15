Возможно ли прокатиться по Москве-реке за четверть цены, если ты не племянник капитана? Или, например, пройти профессиональную чистку зубов в одной из лучших клиник столицы по саратовским ценам? "Да!" - хором кричат популярные сервисы купонов - сертификатов, которые позволяют получить услуги по сниженной стоимости. Корреспондент "РГ" лично убедился в эффективности купонов, но известные в городе юристы все же предостерегают от беспечных полетов в "тратосферу".

Зубы - на скидку

В магическую силу купонов, продающихся на "Библигоне", "Купикупоне", "Френди" и прочих сервисах, верилось слабо. До тех пор, пока сам не протестировал их действенность. На одном из таких сайтов довелось приобрести купон на профессиональную чистку зубов: давно планировал, но как-то все времени не было. К тому же еще и солидная стоимость останавливала. Средняя цена такой процедуры - 6,5 тыс. руб. А вот когда один из электронных "купонаторов" предложил пройти эту процедуру вдвое дешевле, поневоле задумался: "кидалово" или альтруизм? Орел или решка? Выпала решка, то есть альтруизм.

Клиника, которая предлагала почистить зубы по купону, оказалась на другом конце города. Но ведь экономия-то предлагалась существенная! Почему бы не съездить? Заодно и по юго-западу можно прогуляться. В небольшой клинике на проспекте Вернадского экономного гостя - меня - встретили как дорогого. Никаких дополнительных вопросов. Разве что предложили после чистки записаться на лечение кариеса уже по "нормальным" московским ценам. Ну так это во всех клиниках так делают. Выходит, купон - современный и беспроигрышный подход к экономии?

Устроил "купонаторам" второй тест. Уж сколько лет в Москве, а на теплоходной экскурсии был только один раз. И то без банкета. А здесь на всю семью предлагают 25-процентную скидку! В назначенное время к причалу напротив парка Горького подошел теплоход, и купон сработал снова! Получилась относительно недорогая водная прогулка, да еще и с многочисленными закусками.

Развод по-рузски

Однако все чаще в Сети можно встретить отзывы совсем другого содержания. Некоторые сайты предлагают не только скидки, но и кешбэк - это обожают рачительные горожане. Но обещания выполняются далеко не всегда. "Может, раньше это и был нормальный сервис, но теперь - откровенный лохотрон, - пишет, например, в отзовике "Яндекса" Сергей. - В начале февраля я совершил крупную покупку в "Декатлоне", специально искал надежный сервис, выбрал, выполнил все условия и получил в личном кабинете оповещение, что ожидается кешбэк (около 2500 руб.). Но для оператора эта сумма оказалась неподъемной, и меня просто кинули". А еще один клиент "купонатора" Александр Абрамов чуть не остался без отдыха из-за ошибок в сервисе. Приобрел купон на проживание в пансионате под Рузой за 5 тыс. руб., но из-за внутренней ошибки сайта потерял деньги: их с карты списали, а в пансионат они не пришли. Заблудились в купонных хитросплетениях. В итоге пришлось выкладывать еще одну пятерку.

Главное правило: сначала выбирайте товар и только потом - купон

Какие бы надежды вы ни возлагали на купонную экономию, всегда стоит помнить, что этот механизм - лишь маркетинговый ход, а не ярмарка благотворительности, объяснил "РГ" представитель юридической фирмы ГК "ЛИГАЛ" Кирилл Гавриличев. Ведь компании идут на сотрудничество с сервисами купонов, чтобы расширить потенциальную аудиторию. "Сервисы купонов по своей сути являются агентами, связующими звеньями между потребителями услуг и их производителями, - объясняет адвокат Владимир Постанюк. - Задачей таких сервисов является размещение информации об акциях на конкретные услуги на своих сайтах, получение денежных средств за проданные купоны и их направление исполнителям услуг. Сервис по распространению купонов публикует на своем сайте публичную оферту, то есть условия договора, с которыми потребитель автоматически соглашается, регистрируясь на сайте".

Отзовись!

При взаимодействии даже с добросовестными агрегаторами стоит обратить внимание на срок проведения акции, условия акции, порядок активации и использования купона, комментирует Кирилл Гавриличев. Иначе может получиться, что экономия будет съедена дополнительными услугами. Приходите, допустим, в аквапарк, купаетесь в бассейне, съезжаете с горки, заходите погреться в сауну, - а вот и нет, господа, в купон эта процедура не вписана! В таких случаях приходится доплачивать. Бывалые "купонщики" советуют также внимательно изучить отзывы пользователей не только об агрегаторе, но и о компании, предоставляющей услуги. Весьма резонно, подтверждает правовед Владимир Постанюк. Ведь если вы успешно активировали купон, все - больше никаких претензий к агрегатору не предъявить, он свою "работу" выполнил. А что там у непосредственного исполнителя - это "купонаторов" не касается. А может, зубы в клинике не очень хорошо чистят? Может, вода в бассейне холодная или экскурсия занудная? О таких вещах аудитория довольно оперативно и полно отписывается в отзовиках. Впрочем, и к самим продавцам купонов стоит присмотреться тщательнее. Распространенным мошенничеством является продажа поддельных купонов, - отмечает Гавриличев. - Для таких случаев совет: приобретать купоны только на известных агрегаторах и проверять, правда ли продавец проводит акцию".

Подумаешь, не хватило места в крытом салоне в дождь! Зато когда еще прокатишься по Москве-реке за четверть стоимости? Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Конкретно

Как правильно выбрать купоны

1. Покупайте купоны только на проверенных сайтах, оцените отзывы о них.

2. Сначала поймите, какая услуга вам нужна, и только потом приобретайте купон. Ни в коем случае не наоборот. Иначе с таким трудом добытая 80-процентная скидка на курсы юных барабанщиков окажется невостребованной: будете все время откладывать, а срок акции закончится.

3. Нет смысла покупать купон на разовый мастер-класс, если вы давно занимаетесь этим видом рукоделия. Ведь для совершенствования навыков нужно не одно занятие, а целый курс. А вот если только-только хотите выбрать подходящее направление, купон на мастер-класс вполне может вам пригодиться.