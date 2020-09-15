Новости

На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 21:49
Рубрика: Общество

Полет в тратосферу

Реально ли в столице сэкономить на купонах
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Возможно ли прокатиться по Москве-реке за четверть цены, если ты не племянник капитана? Или, например, пройти профессиональную чистку зубов в одной из лучших клиник столицы по саратовским ценам? "Да!" - хором кричат популярные сервисы купонов - сертификатов, которые позволяют получить услуги по сниженной стоимости. Корреспондент "РГ" лично убедился в эффективности купонов, но известные в городе юристы все же предостерегают от беспечных полетов в "тратосферу".
Разовый полет в аэротрубе - отличный вариант отдыха по купону. Можно сэкономить немало денег. Фото: Виктор Васенин Разовый полет в аэротрубе - отличный вариант отдыха по купону. Можно сэкономить немало денег. Фото: Виктор Васенин
Разовый полет в аэротрубе - отличный вариант отдыха по купону. Можно сэкономить немало денег. Фото: Виктор Васенин

Зубы - на скидку

В магическую силу купонов, продающихся на "Библигоне", "Купикупоне", "Френди" и прочих сервисах, верилось слабо. До тех пор, пока сам не протестировал их действенность. На одном из таких сайтов довелось приобрести купон на профессиональную чистку зубов: давно планировал, но как-то все времени не было. К тому же еще и солидная стоимость останавливала. Средняя цена такой процедуры - 6,5 тыс. руб. А вот когда один из электронных "купонаторов" предложил пройти эту процедуру вдвое дешевле, поневоле задумался: "кидалово" или альтруизм? Орел или решка? Выпала решка, то есть альтруизм.

В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели

Клиника, которая предлагала почистить зубы по купону, оказалась на другом конце города. Но ведь экономия-то предлагалась существенная! Почему бы не съездить? Заодно и по юго-западу можно прогуляться. В небольшой клинике на проспекте Вернадского экономного гостя - меня - встретили как дорогого. Никаких дополнительных вопросов. Разве что предложили после чистки записаться на лечение кариеса уже по "нормальным" московским ценам. Ну так это во всех клиниках так делают. Выходит, купон - современный и беспроигрышный подход к экономии?

Устроил "купонаторам" второй тест. Уж сколько лет в Москве, а на теплоходной экскурсии был только один раз. И то без банкета. А здесь на всю семью предлагают 25-процентную скидку! В назначенное время к причалу напротив парка Горького подошел теплоход, и купон сработал снова! Получилась относительно недорогая водная прогулка, да еще и с многочисленными закусками.

Развод по-рузски

Однако все чаще в Сети можно встретить отзывы совсем другого содержания. Некоторые сайты предлагают не только скидки, но и кешбэк - это обожают рачительные горожане. Но обещания выполняются далеко не всегда. "Может, раньше это и был нормальный сервис, но теперь - откровенный лохотрон, - пишет, например, в отзовике "Яндекса" Сергей. - В начале февраля я совершил крупную покупку в "Декатлоне", специально искал надежный сервис, выбрал, выполнил все условия и получил в личном кабинете оповещение, что ожидается кешбэк (около 2500 руб.). Но для оператора эта сумма оказалась неподъемной, и меня просто кинули". А еще один клиент "купонатора" Александр Абрамов чуть не остался без отдыха из-за ошибок в сервисе. Приобрел купон на проживание в пансионате под Рузой за 5 тыс. руб., но из-за внутренней ошибки сайта потерял деньги: их с карты списали, а в пансионат они не пришли. Заблудились в купонных хитросплетениях. В итоге пришлось выкладывать еще одну пятерку.

Главное правило: сначала выбирайте товар и только потом - купон

Какие бы надежды вы ни возлагали на купонную экономию, всегда стоит помнить, что этот механизм - лишь маркетинговый ход, а не ярмарка благотворительности, объяснил "РГ" представитель юридической фирмы ГК "ЛИГАЛ" Кирилл Гавриличев. Ведь компании идут на сотрудничество с сервисами купонов, чтобы расширить потенциальную аудиторию. "Сервисы купонов по своей сути являются агентами, связующими звеньями между потребителями услуг и их производителями, - объясняет адвокат Владимир Постанюк. - Задачей таких сервисов является размещение информации об акциях на конкретные услуги на своих сайтах, получение денежных средств за проданные купоны и их направление исполнителям услуг. Сервис по распространению купонов публикует на своем сайте публичную оферту, то есть условия договора, с которыми потребитель автоматически соглашается, регистрируясь на сайте".

Отзовись!

При взаимодействии даже с добросовестными агрегаторами стоит обратить внимание на срок проведения акции, условия акции, порядок активации и использования купона, комментирует Кирилл Гавриличев. Иначе может получиться, что экономия будет съедена дополнительными услугами. Приходите, допустим, в аквапарк, купаетесь в бассейне, съезжаете с горки, заходите погреться в сауну, - а вот и нет, господа, в купон эта процедура не вписана! В таких случаях приходится доплачивать. Бывалые "купонщики" советуют также внимательно изучить отзывы пользователей не только об агрегаторе, но и о компании, предоставляющей услуги. Весьма резонно, подтверждает правовед Владимир Постанюк. Ведь если вы успешно активировали купон, все - больше никаких претензий к агрегатору не предъявить, он свою "работу" выполнил. А что там у непосредственного исполнителя - это "купонаторов" не касается. А может, зубы в клинике не очень хорошо чистят? Может, вода в бассейне холодная или экскурсия занудная? О таких вещах аудитория довольно оперативно и полно отписывается в отзовиках. Впрочем, и к самим продавцам купонов стоит присмотреться тщательнее. Распространенным мошенничеством является продажа поддельных купонов, - отмечает Гавриличев. - Для таких случаев совет: приобретать купоны только на известных агрегаторах и проверять, правда ли продавец проводит акцию".

Подумаешь, не хватило места в крытом салоне в дождь! Зато когда еще прокатишься по Москве-реке за четверть стоимости? Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Конкретно

Как правильно выбрать купоны

1. Покупайте купоны только на проверенных сайтах, оцените отзывы о них.

2. Сначала поймите, какая услуга вам нужна, и только потом приобретайте купон. Ни в коем случае не наоборот. Иначе с таким трудом добытая 80-процентная скидка на курсы юных барабанщиков окажется невостребованной: будете все время откладывать, а срок акции закончится.

3. Нет смысла покупать купон на разовый мастер-класс, если вы давно занимаетесь этим видом рукоделия. Ведь для совершенствования навыков нужно не одно занятие, а целый курс. А вот если только-только хотите выбрать подходящее направление, купон на мастер-класс вполне может вам пригодиться.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "РГ"-советы

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году