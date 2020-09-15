Ремонт Большого Каменного моста идет в круглосуточном режиме

Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Объем работ большой, фактически в ходе ремонта мост пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет, - отметил Бирюков. - Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост".

По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме, при этом в ночное время идут бесшумные работы; это позволит завершить их раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года.

Руководитель комплекса городского хозяйства заявил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований. Выполнен демонтаж более двух тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию.

Бирюков также напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году.