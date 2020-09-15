Сафронова оставили под стражей до 7 декабря

Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении срока ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция оставила без изменений решение Лефортовского районного суда от 2 сентября 2020 года о продлении срока содержания под стражей Сафронова до 7 декабря 2020 года. Также без удовлетворения Мосгорсуд оставил жалобы защитников бывшего журналиста "Коммерсанта". Адвокаты просили изменить ему меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей в СИЗО. Заседание Мосгорсуда прошло в закрытом от слушателей режиме в связи с секретностью материалов дела. Следствие ФСБ подозревает Сафронова в работе на спецслужбы Чехии и передаче заграницу сведений о военно-техническом сотрудничестве России, содержащих гостайну, в период, когда он работал журналистом "Коммерсанта".