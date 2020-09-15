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15.09.2020 13:39
Рубрика: Происшествия

Сафронова оставили под стражей до 7 декабря

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении срока ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене.

Фото: iStock
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция оставила без изменений решение Лефортовского районного суда от 2 сентября 2020 года о продлении срока содержания под стражей Сафронова до 7 декабря 2020 года. Также без удовлетворения Мосгорсуд оставил жалобы защитников бывшего журналиста "Коммерсанта". Адвокаты просили изменить ему меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей в СИЗО. Заседание Мосгорсуда прошло в закрытом от слушателей режиме в связи с секретностью материалов дела. Следствие ФСБ подозревает Сафронова в работе на спецслужбы Чехии и передаче заграницу сведений о военно-техническом сотрудничестве России, содержащих гостайну, в период, когда он работал журналистом "Коммерсанта".

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