Сергей Переходов: Медцентр в Вороновском появился очень своевременно

Новый медицинский центр в поселении Вороновское появился в момент, когда пандемия коронавируса день ото дня в столице становилась масштабнее. Московские строители построили его в чистом поле всего за 34 дня. Таких сроков сооружения капитальных объектов ни страна, ни столица прежде не знали. И вот прошло четыре месяца. Как работается там медикам? Что дало москвичам появление еще одной инфекционной больницы в критический момент? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал Сергей Переходов, главный врач больницы имени Демихова, филиалом которой и стал новый медцентр. Именно ему, военному врачу по образованию и бывшему главному хирургу Вооруженных сил РФ, доктору медицинских наук, выпала участь обживать такую необычную новостройку.

Сергей Николаевич, как вы оцениваете роль нового инфекционного центра в Вороновском в борьбе с COVID-19?

Сергей Переходов: Сейчас, когда ситуация с новой коронавирусной инфекцией в городе стабилизировалась, могу с уверенностью сказать: решение о его строительстве было принято властями очень своевременно. Оно позволило внести большой вклад в сохранение жизней и здоровья москвичей. Напомню, открылся центр 20 апреля. С того момента мы успешно пролечили в нем более 2000 человек. Сейчас лечатся еще более 250 пациентов. Везут заболевших коронавирусом из дома. Часть больных переведены из других стационаров, чтобы дать им возможность вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. Горожане ведь болеют не только коронавирусом. Лечить надо всех. Наличие возможности перевести к нам пациентов с COVID-19 стало большим подспорьем для системы здравоохранения города.

Много новых больных поступает?

Сергей Переходов: В среднем - 20-25 в сутки, в отдельные дни - до 40 пациентов. Около 20 процентов из них - тяжелые больные.

Комплекс в Вороновском построили всего за 34 дня. Как вы оцениваете качество строительства? Недоделок, которые мешали в работе, много было?

Сергей Переходов: Создание инфекционного центра в столь короткие сроки - уникальный опыт для строительной сферы не только России, но и для зарубежных стран. Опыт, который войдет в историю и будет активно использован в дальнейшем. Признаюсь, когда центр открывали, были опасения, что системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции не смогут работать без сбоев. Но благодаря круглосуточной поддержке департамента строительства города, подрядчиков, техслужбы центра все технические вопросы были окончательно урегулированы в первые же дни работы. И медперсонал больницы смог в штатном режиме заняться своей основной обязанностью - лечением пациентов. Конечно, и сейчас в центре круглосуточно работает большой штат технической службы, обеспечивающей бесперебойную работу всех наших подразделений.

Это вызвано сложной структурой вентиляции, необходимостью бесперебойной подачи кислорода в отделения.

Вы можете сказать, что город в итоге получил действительно современную клинику?

Сергей Переходов: Ситуация с новой коронавирусной инфекцией выявила дефицит медицинских организаций инфекционного профиля, отвечающих современным требованиям, в масштабах всей страны. Мы же получили именно такой центр, построенный в соответствии с самыми современными требованиями обеспечения инфекционной безопасности и для персонала, и для пациентов. И это очень большое достижение правительства Москвы. Не случайно сейчас на уровне Министерства здравоохранения РФ обсуждается разработка государственной программы развития инфекционной службы всей страны. Главные отличия нашего центра - его современность, уникальность проектирования, оснащенность самым передовым медицинским оборудованием.

В сутки клиника в среднем принимает 20-25 новых пациентов с COVID-19

Удалось укомплектовать центр врачами, средним и младшим медперсоналом?

Сергей Переходов: Самая современная медорганизация - ничто без квалифицированных кадров. Я горжусь, что в столь короткие сроки нам удалось сформировать команду единомышленников. Большая часть людей, пришедших к нам на работу, это, конечно, жители Москвы и Подмосковья. Влились в команду и медики из других регионов. И это очень хорошо, так как в результате мы проанализировали опыт работы с инфекционными больными, применяемый в разных областях и краях, отобрали лучшие практики, успешно реализуемые в ходе лечения пациентов.

Не секрет, что в период первичного набора персонала встречались и сотрудники, для которых личные выгоды были превыше спасения жизни человека. Привлекали, видимо, высокие выплаты, установленные городом и правительством на время пандемии. Но эти люди очень быстро поняли, как в центре нужно много работать, что больные коронавирусной инфекцией - особые пациенты, требующие от медперсонала индивидуального подхода и постоянного самообразования. Поэтому все "случайные" очень быстро отсеялись.

Какое будущее ждет ваш центр? Он будет заниматься лечением иностранных пациентов с инфекционными болезнями?

Сергей Переходов: Ситуация с коронавирусной инфекцией научила нас не строить долгосрочных планов. Сейчас центр ориентирован на оказание медпомощи больным коронавирусной инфекцией, но при необходимости может быть переориентирован на оказание медицинской помощи больным с любыми инфекционными заболеваниями. Так что будет приказ - будем работать! В одном я полностью уверен: коллектив центра готов решить все поставленные перед ним задачи.