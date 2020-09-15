Синоптики: Москву накроет "пузырь" полярного холода

Столицу 18 сентября накроет волной холодного фронта. Ожидаются скоротечные дожди и штормовой ветер.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", в предстоящую пятницу горожан ждут настоящая осень и "пузырь" полярного холода. Из-за этого даже в дневные часы синоптики прогнозируют всего +6…+11. Такая температура воздуха характерна для начала октября.

В выходные термометры не покажут выше +8…+13. Поэтому финиш недели будет ненастным и весьма прохладным даже для сентября. Не исключено, что в таком же стиле начнется и будущая неделя. После череды холодов в Москву может заглянуть "бабье" лето: в дневные часы воздух будет прогреваться до +11…+16.