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15.09.2020 16:22
Рубрика: Власть

Собянин: В Москве идет масштабное строительство спортивных объектов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
По планам городских властей к 2023 году в Москве откроется 150 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Причем, не только таких уникальных, как футбольный стадион "Спартак" или ледовый "Парк легенд" на ЗИЛе. Строятся спорткомплексы и в большинстве жилых районов города, чтобы каждый москвич получил возможность для занятий спортом в шаговой доступности от дома. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход работ на сооружении очередного ФОКа, расположенного на северо-западе столицы.

- Несмотря на определенные ограничения, в Москве идет масштабное спортивное строительство: возводятся крытые хоккейные корты, бассейны, спортивные залы. Половина из них возводится за счет городских денег, а вторая половина - за счет частных. Причем инвесторы проявляют все больший интерес к спортивным проектам, - отметил мэр. - В последнее время разыгран целый ряд торгов, на каждом из которых было по пять-семь претендентов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но комплекс на улице Тушинской город строит на свои деньги. Чего только не предусмотрено в этом четырехэтажном стеклянном здании! Здесь можно будет заниматься волейболом и бадминтоном, мини-футболом и настольным теннисом, аэробикой и оздоровительной гимнастикой. Отличные условия и для пловцов - целых два бассейна. Взрослый - размером 25х16 метров на восемь дорожек, и детский - 10-8 метров, сделанный для обучения плаванию - с обходной дорожкой, пониженной по трем сторонам. Открыть этот комплекс строители обещают в будущем 2021 году.

Руководитель департамента спорт столицы Алексей Кондаранцев доложил мэру, что в районе Покровское-Стрешнево появится не только новый ФОК, но и будет модернизирован расположенный по соседству исторический стадион "Красный Октябрь". На нем капитально отремонтируют трибуны и покрытие футбольного поля, а также электронные табло. Создадут новую площадку для пляжного футбола. В результате жители улицы Тушинской получат свой полноценный районный спортивный кластер для занятий спортом и на открытом воздухе, и в помещениях круглый год.

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев добавил, что такая работа ведется по всему городу - и в районах массовой застройки, и в уже сложившихся городских кварталах. "С 2011 года построены 85 физкультурно-оздоровительных комплексов, - рассказал он. - Пять из них введены в эксплуатацию в этом году. Еще ряд строятся и проектируются". Все комплексы, подчеркнул заммэра, оснащаются самым современным оборудованием, катками с искусственным льдом, бассейнами, универсальными спортивными и тренажерными залами. В них можно проводить и соревнования самого разного уровня.

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