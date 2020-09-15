Трехмесячная девочка пострадала в ДТП в Тамбове

Ребенок из многодетной тамбовской семьи получил синяк при столкновении микроавтобуса с лежащим по обочине столбом.

Авария произошла в 13.50 понедельника на улице Ипподромной, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. Небольшой семейный минивэн Honda Elysion под управлением 29-летней многодетной матери съехал на обочину и врезался в лежавший там фонарный столб. Кроме водителя в автомобиле находилась трехмесячная девочка в автолюльке.

Полицейским женщина объяснила, что не справилась с управлением. Она не пострадала, ребенка для верности отвезли в больницу, где врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и отпустили пострадавшую домой.