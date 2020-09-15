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15.09.2020 11:25
Рубрика: Происшествия

Трехмесячная девочка пострадала в ДТП в Тамбове

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Ребенок из многодетной тамбовской семьи получил синяк при столкновении микроавтобуса с лежащим по обочине столбом.

Фото: пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Авария произошла в 13.50 понедельника на улице Ипподромной, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. Небольшой семейный минивэн Honda Elysion под управлением 29-летней многодетной матери съехал на обочину и врезался в лежавший там фонарный столб. Кроме водителя в автомобиле находилась трехмесячная девочка в автолюльке.

Полицейским женщина объяснила, что не справилась с управлением. Она не пострадала, ребенка для верности отвезли в больницу, где врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и отпустили пострадавшую домой.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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