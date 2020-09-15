В Иванове возродили санитарную авиацию

Из аэропорта Иваново-Южный впервые за 30 лет совершен медицинский рейс. Реанимационный вертолет "Ансат" доставил в областной центр двух пациентов с инсультом - на автомобиле их могли и не довезти. До конца года будет совершено еще порядка сотни таких вылетов.

Путь от Заволжска и Кинешмы до Иванова желто-красный вертолет с дефибриллятором, аппаратом ИВЛ и другим медицинским оборудованием на борту преодолел за полчаса - в пять раз быстрее, чем реанимобиль. Без него, впрочем, тоже не обошлось: в аэропорту пациентов перегрузили в микроавтобусы такой же раскраски, а уже те с сиреной и мигалками отвезли пациентов в больницу. Успели вовремя, люди живы и идут на поправку.

Использование вертолета существенно сократит время оказания медицинской помощи пациентам из отдаленных районов Ивановской области, отметили в правительстве региона. Из федерального и областного бюджетов выделено 44 миллиона рублей на закупку летных часов "Ансата". Будет сформировано несколько аэромедицинских бригад, оснащенных всем необходимым оборудованием.

- На первом этапе с помощью санитарной авиации планируется наладить эвакуацию тяжелых больных в областные и федеральные клиники. В этом году будет пр оизведено около ста вылетов. Получим опыт и далее будем летать уже прямо на вызовы, - рассказал руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Управлять работой вертолета и его бригады станут из единой диспетчерской службы.