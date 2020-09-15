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15.09.2020 08:27

Поморский задел

В Калужской области открыли завод, который имеет статус "эко-проекта"
Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 206(8260)
В индустриальном парке "Ворсино" Калужской области прошло официальное открытие завода по производству санитарно-гигиенических изделий ООО "Архбум Тиссью Групп". Это крупнейший инвестиционный проект АО "Архангельский ЦБК" (входит в Pulp Mill Holding GmbH) стоимостью 11,5 миллиарда рублей.
По мнению собравшихся гостей, проект ждет большое будущее. Фото: Архив АЦБК По мнению собравшихся гостей, проект ждет большое будущее. Фото: Архив АЦБК
По мнению собравшихся гостей, проект ждет большое будущее. Фото: Архив АЦБК

Завод был построен и введен в эксплуатацию за два года. В настоящее время мощности первой очереди предприятия рассчитаны на производство 70 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год и товарной бумаги-основы (тиссью-бумаги). В ближайших планах строительство второй и третьей очередей с увеличением мощности в конечном итоге до 210 тысяч тонн.

Как рассказала председатель совета директоров ООО "Архбум Тиссью Групп" Ирина Галахова, проект реализуется за счет собственных и заемных средств компании. Так, использовались заем Фонда развития промышленности РФ в объеме 500 миллионов рублей, а также кредиты ВТБ - 2,4 миллиарда рублей.

Работа на заводе "Архбум Тиссью Групп" началась еще весной, но торжественное открытие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Впрочем, и в условиях карантина предприятие работало в штатном режиме, соблюдая при этом все требования безопасности сотрудников. Сегодня в Калужской области "Архбум" выпускает кухонные бумажные полотенца, туалетную бумагу, салфетки под собственным брендом Soffione. Продукция уже представлена в крупнейших торговых сетях России и вышла на европейские рынки (ею заинтересовались в Польше, Германии, Венгрии).

- Мы стартовали техническим пуском бумагоделательной машины в декабре прошлого года. Только-только начинали заходить на рынок. Помогла пандемия: спрос на эти продукты повысился в Европе и нашей стране. Мы начали с рынка РФ, зашли на рынки СНГ и очень быстро попали на рынки Европы, - рассказал директор ООО "Архбум Тиссью Групп" Александр Туфанов, сообщив также, что объем выручки прогнозируется на уровне 25,7 миллиардов рублей, вложения окупятся через семь-восемь лет. - Мы ожидаем, что компания будет платить в бюджеты всех уровней 250 -300 миллионов рублей.

Австрийская бумагоделательная машина производства Andritz AG стоимостью 22 миллиона евро - это сооружение выстой с пятиэтажный дом: как пояснил замдиректора по производству Александр Солонин, на пять метров она уходит под землю и на двенадцать метров возвышается над поверхностью. В нее загружается сырье - чистейшая сертифицированная целлюлоза производства Архангельского ЦБК, а на выходе - бумажное полотно шириной 5,6 метра. На производство одной тонны бумаги требуется четыре кубометра воды, а в час машина выдает десять тонн. Благодаря инфраструктуре индустриального парка "Ворсино" проблем с подачей воды нет. А инновационные технологии, предложенные поставщиком оборудования компанией Andritz, позволяют потреблять бумагоделательной машине меньше энергоресурсов, при ее работе нет запаха, отходы производства также минимальны. Паровая котельная Viessmann предусматривает использование тепловой энергии в виде насыщенного пара. На промышленной площадке функционируют новейшие очистные сооружения Flootech (Финляндия). А биологическая очистка промышленный стоков предусматривает использование специальных целлюлозоразлогающих бактерий, для которых пищевой средой является как раз целлюлоза. По словам Ирины Галаховой, завод сбрасывает воду более высокого качества, чем получает. К слову, на Архангельском ЦБК вообще очень трепетно относятся к экологии. В Новодвинске, благодаря внедрению современных технологий, существенно снизили выбросы и сбросы. Здесь одними из первых в России начали заниматься снижением выбросов парниковых газов, а сейчас сосредоточились на борьбе с углеводородным следом.

Новое производство будет удовлетворять внутренний спрос и решать задачу по импортозамещению

Нельзя не отметить, что производств в Калужской области с высокой степенью автоматизации - оборудование, поставленное из Италии и Австрии, позволяет минимизировать участие человека. В цехе упаковки, к примеру, на одной линии, выдающей полторы тонны туалетной бумаги в месяц, задействованы всего шесть человек. Их основная задача - контроль за работой механизмов. Человек, например, подкатывает рулон упаковочной пленки, поправляет при заправке в автомат и нажимает на кнопку. Даже электропогрузчики здесь работают без водителя. Так, одному из погрузчиков потребовалась заправка как раз в тот момент, когда у зарядного устройства столпились журналисты. Умная машина, стоимостью, кстати, пять миллионов рублей, никого не потревожив, просто отъехала в сторону и подождала, когда путь освободится.

- Открытие этого завода - очень важнее событие для Калужской области. В свое время мы провозгласили лозунг: развитие экономики знаний. То, что сегодня у нас появилось столь высокотехнологичное производство, на котором будут работать образованные люди, полностью отвечает нашим целям и задачам, - заметил сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.

В настоящее время на заводе работает 405 человек. По словам, Александра Туфанова, все рабочие руки - это местные жители из Наро-Фоминска, Обнинска, Малоярославца и других ближайших населенных пунктов, которых доставляют на завод корпоративным транспортом. "Есть социальный пакет, иные блага", - заверил директор "Архбум Тиссью Групп".

В свою очередь заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, приехавшая поздравить земляков из Архангельска с пуском предприятия под Калугой, заметила, что калужанам с ними очень повезло. "Вы всегда сможете положиться на наших поморских ребят, - заверила Ольга Николаевна. - Они будут развивать предприятие, у них всегда найдутся новые решения. Они не подведут, не предадут". Она также отметила, что новое производство будет удовлетворять внутренний спрос и решать задачу по импортозамещению. А качество тех же бумажных полотенец все гости дружно оценили на "пять с плюсом".

Надо сказать, что Архангельский ЦБК - не только одно из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы, но и одно из немногих в России, развивающееся не только за счет увеличения объемов производства высококачественной продукции, но главное - путем возрастания доли ее глубокой переработки внутри группы компаний и даже диверсификации продуктовой отраслевой линейки. Как пояснил, член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, в свое время было решено, что мало производить высококачественную целлюлозу, а надо идти дальше - от производства сырья к конечному продукту. В настоящее время компания построила в ЦФО уже несколько заводов. И останавливаться на этом не планирует.

В индустриальном парке "Ворсино" компания выкупила участок в 22,4 гектара. Как рассказал заместитель гендиректора по строительству Алексей Вторый, пока использовано 5,5 гектара. Помимо производственных цехов построен склад площадью 12 тысяч квадратных метров и 13 метров в высоту, а следующий склад будет занимать уже двадцать квадратных метров.

- Мы уже начали строительство второй и третьей очередей завода, - сообщил член совета директоров ОАО "Архангельский ЦБК" Владимир Крупчак.

Контракт на строительство второй очереди завода общей стоимостью 8,5 миллиарда рублей был подписан с руководством области в апреле этого года. С реализацией проекта мощность завода возрастет до 140 тысяч тонн продукции в год, численность работающих увеличится до 535 человек. Перспективный план развития предусматривает и третий этап с бюджетной оценкой в аналогичную сумму. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить до 210 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год, а общее число рабочих мест увеличится до 700.

Кстати

В портфеле компании Pulp Mill Holding есть и проект по производству потребительской упаковки, в том числе, бумажных пакетов "АРХБУМ УПАК" - зеленый тренд развития, экологически-чистая альтернатива пластиковой упаковке. А также проект по строительству завода по производству картона из макулатуры, который ориентирован на реализацию тестлайнера и флютинга собственному гофропроизводству "АРХБУМ ЛАЙНЕР", что позволит решать задачи утилизации вторсырья - наиболее актуальная на сегодня задача в сфере охраны окружающей среды.

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