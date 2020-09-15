В липецких малых городах начали благоустройство

В малых городах Липецкой области, ставших победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, начались работы по благоустройству. Напомним, что итоги конкурса подвели совсем недавно: Липецкая область на реализацию заявленных проектов получила 300 миллионов рублей из федерального бюджета.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов называет реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" одним из приоритетных направлений деятельности органов власти. Он напомнил, что в феврале федеральные гранты в общей сумме 134,5 миллиона рублей получили проекты по благоустройству набережной реки Дон в Данкове, сквера имени Ивана Бунина и имени Михаила Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине.

Благоустройство городов-победителей уже началось. В центре древнего Ельца после реконструкции два сквера станут единой парковой зоной. Памятники Бунину и Соломенцеву останутся на своих местах, а городская Доска Почета будет перенесена. Рядом со зданием бывшей табачной фабрики купца Заусайлова построят амфитеатр. Строители уже приступили к подготовительным и демонтажным работам. Снимают старое покрытие, устанавливают арматуру. Заменят фонтан, все малые архитектурные формы выполнят в стилистике XIX века.

В Чаплыгине приступили к благоустройству центральной улицы Советская и прилегающей к ней площади. Задача - восстановить привлекательность для горожан и туристов центральной части города, сохранив исторический облик улицы. На территории города находятся 52 памятника архитектуры. На 60 процентов сохранена застройка 18-19 веков. Строители демонтировали старую плитку, подготовили основание под укладку брусчатки. Ведутся работы по демонтажу чаш фонтана. Здесь будет проведено новое освещение и система видеонаблюдения. Кроме парковых фонарей здесь установят прожекторы и подсветку деревьев. Для детей обустроят игровую площадку с прорезиненным покрытием.

В Данкове будет благоустроена набережная реки Дон. Здесь запроектирована культурная и пляжные зоны, а вдоль набережной пролягут пешеходный, велосипедный и лыжный маршруты. Строители уже отсыпали песком и щебнем дорожку протяженностью 1,7 километра, вдоль нее вырубили сорную растительность, ведутся подготовительные работы по установке двух павильонов, амфитеатра и сцены. Затем приступят к укладке покрытия из плитки, деревянного настила. Будут обустроены мост и прилегающая к нему вымощенная лиственницей часть дороги со смотровой площадкой. Игорь Артамонов отметил, что еще три города региона - Лебедянь, Усмань и Грязи - в начале сентября также получили федеральные гранты в размере 170 миллионов рублей, и эти районные центры тоже ждет обновление. Артамонов отметил, что все проекты по благоустройству населенных пунктов разрабатываются с учетом мнений и предложений их жителей, ведь ключевая задача федеральной поддержки малых городов и исторических поселений состоит в том, чтобы комфорт не заканчивался за дверью квартиры, чтобы местные жители не покидали малые города, а туристам хотелось вернуться.