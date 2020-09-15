Обычно эта вертолетная выставка проходит весной, но из-за пандемии и связанных с ней ограничений ее перенесли на осень. Работать она будет до 17 сентября.

HeliRussia - проводится ежегодно начиная с 2008 года. Авторитет ее рос. В 2019 году, невзирая на санкции, помимо России свою продукцию представили компании из 19 стран мира, в том числе Великобритании, США и даже далекой Австралии. Всего в выставке тогда участвовали около 250 компаний. В этом году заметно меньше - около 150.

В первый же день состоялась презентация перспективного двигателя ВК-650В. Он предназначен для легких вертолетов - Ка-226 и "Ансат". Также, по словам разработчиков, у него могут быть хорошие экспортные перспективы. По ряду характеристик ВК-650В сможет превзойти зарубежные аналоги. Его мощность - 650 л.с. Масса двигателя не должна превысить 105 кг - это очень хороший показатель. Особо стоит сказать о ресурсе. Детали и узлы горячей части будут безаварийно работать до 4500 часов, детали холодной части - до 9000 часов.

Три опытных образца обещают изготовить в 2021 году. Серийный выпуск должен начаться не позднее 2025 года. Предполагается, что двигатель ВК-650В потенциально может занять 20 процентов мирового рынка газотурбинных двигателей легких вертолетов, а это значит - выпуск не менее 230 таких моторов в год.

Производить их будут в Санкт-Петербурге на предприятиях двигателестроительной корпорации "ОДК-Климов".

Интересной обещает быть и презентация проектов "Цифровые решения в вертолетной отрасли". Она запланирована на четверг, 17 сентября. На мероприятии будут представлены лучшие практики внедрения цифровых технологий для разнообразных отраслей промышленности. Организаторы надеются, что проектный опыт и представленные решения будут применимы в компаниях вертолетной отрасли.

В первый же день состоялась презентация перспективного двигателя ВК-650В, предназначенного для легких вертолетов - Ка-226 и "Ансат"

Вообще цифровые и аддитивные технологии все активнее внедряются в проектирование вертолетной техники, ее производство и эксплуатацию. В частности, некоторые детали упоминавшегося двигателя ВК-650В будут печатать на принтере.

Организаторы выставки, можно сказать, совершили невозможное. В условиях, когда все друг от друга самоизолируются, они смогли собрать настоящих профессионалов и любителей винтокрылых машин.