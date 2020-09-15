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15.09.2020 09:02
Рубрика: Общество

В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот

Текст: Любовь Проценко

В столице стартует проект по поиску наставников для детей-сирот под названием "Давай дружить!". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"На сегодняшний день в Москве живут 20,1 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. 93,1% этих юных москвичей уже устроены в приемные семьи. Остальные пока живут в центрах содействия семейному воспитанию. Мы делаем все возможное, чтобы найти ребятам родителей, но опекунство - это далеко не единственный способ помочь", - сказала Ракова.

"Этим детям особенно нужны наставники и старшие товарищи, которые способны поддержать их. Именно поэтому мы решили создать еще один проект. В рамках него неравнодушные москвичи смогут записаться в число социальных волонтеров и посвятить свое время этим детям. Кроме того, у каждого желающего будет возможность проводить мастер-классы и разные обучающие лекции", - отметила она.

На странице проекта "Давай дружить!" собраны более 20 историй ребят из центров содействия семейному воспитанию, а также подопечных столичных семейных центров. На сайте можно подробнее узнать о самих ребятах, их мечтах и талантах, интересах и стремлениях. Все это сделано для того, чтобы москвичи смогли познакомиться с детьми поближе и понять, чьим наставником они хотят стать.

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Партнером проекта на этапе подготовки наставников выступил благотворительный фонд "Старшие Братья Старшие Сестры", который реализует программу наставничества с 2003 года. Знаменитые люди и профессионалы с мировым именем уже участвуют в проекте.

Если вы хотите поучаствовать в проекте - провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтерством или наставником - пишите на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru или заполните специальную форму на сайте.

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