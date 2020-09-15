В Москве выявили 730 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было 696, в воскресенье - 650. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели - 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди вновь выявленных случаев 34,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% - от 46 до 65, 17,2% - от 66 до 79, еще 7,6% - старше 80 лет. Дети составляют 12,7%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.